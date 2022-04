A Gerenzano i Campionati Regionali Gpg di scherma

La carica dei 500 ha riempito il Palazzetto dello Sport di Gerenzano, per i Campionati Regionali Gpg di scherma. La gara, organizzata dalla Scherma Saronno, si è svolta regolarmente, nel pieno rispetto dei programmi e dei protocolli Covid. Nel corso delle due giornate, sono intervenute per le premiazioni anche la autorità locali: il sindaco Ivano Campi, l’Assessora allo Sport e alla Cultura Monica Mariotti, l’Assessora al Bilancio Stefania Castagnoli. Nella spada, tra i Bambini, vittoria di Filippo Corna (Bergamasca Scherma), secondo posto per Andrea Bernieri (Cus Pavia), terzi Teo Ahn (Brianza Scherma) e Lorenzo Dossi (Polisportiva Scherma Bergamo).

Tra le Bambine primo posto per Sara Longoni (Brianza Scherma), seconda Chiara Ashley Andreoli (Sala di Scherma Società del Giardino Milano), terze Eleonora Brignoli (Polisportiva Scherma Bergamo) e Vera Nina Chiara Pensa (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio). Nei Giovanissimi vittoria di Matteo Graziano (Scherma Saronno), secondo Alessandro Merli (Scherma Cariplo Piccolo Teatro), terzi Alessandro Chiappini (Scherma Pavia) e Francesco La Forza (Bresso Associazione Schermistica). Tra le Giovanissime, vittoria di Eleonora Lensi (Scherma Pavia), seconda Beatrice De Nadai (Polisportiva Scherma Bergamo), terze Carola Di Renzo (Cus Pavia) e Nicoletta Espa (Scherma Doc). Nei ragazzi primo posto per Filippo Brignoli (Polisportiva Scherma Bergamo), secondo Federico Pinelli (Scherma Cariplo Piccolo Teatro Milano), terzi Deivid Ranzel Vega Carrillo (Club Scherma Città dei Mille) e Lucas Valerio Cavaliere (Bresso Associazione Schermistica). Tra le Ragazze, vittoria di Amelie Maiocchi (Club Scherma Lame Oro), seconda Michela Limonta (ProPatria 1883 Milano), terze Marta Santangelo (ProPatria 1883 Milano) e Flora Cenname (San Paolo Milano). Tra gli Allievi, vittoria di Riccardo Perrone (ProPatria 1883 Milano), secondo Davide De Lorenzo (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio), terzi Federico Trussardi (Bergamasca Scherma) e Leonardo Lagostina (Cus Pavia). Tra le Allieve, primo posto per Irene Vigorito (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio), seconda Alice Zaliani (Scherma Pavia), terze Viola Cancellieri (ProPatria 1883 Milano) e Arianna Baldini (Club Scherma Legnano). Nel fioretto, tra i Maschietti, vittoria di Geremia Napolitano (Comense Scherma), secondo posto per Filippo Amato Abbate (Circolo della Spada Mangiarotti Milano), terzi Jonas Spiller (Accademia Scherma Gallaratese) e Nicolò Belli (Club Scherma Leonessa). Tra le bambine, vittoria di Sara Rizzato (SchermaBrescia), secondo posto per Sara Longoni (BrianzaScherma), terze Alessandra Mariani (Scherma Monza) e Valeria Gotti (Scherma Sebino).

Tra i Giovanissimi primo posto per Luca Guidi (SchermaBrescia), secondo Giacomo Pignataro (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio), terzi Lorenzo Raoul Romano) e Giacomo Lasagna (entrambi SchermaBrescia). Nelle Giovanissime, primo posto per Matilde Pirola (Accademia Scherma Gallaratese), seconda Lucia Fumagalli (Adda Scherma), terze Martina Borghetti (Comense Scherma) e Davidea Grisoni (Comense Scherma).

Nei Ragazzi, primo posto per Tommaso Rovaris (SchermaBrescia), secondo Nicolò Rossi (SchermaBrescia), terzi Marco Michieletti (Bresso Associazione Schermistica) e Roberto Mathias Cazzani (Scherma Monza). Nelle Ragazze, vittoria di Martina Molteni (Comense Scherma), secondo posto per Alice Macchi (Accademia Scherma Gallaratese), terze Amelie Maiocchi (Club Scherma Lame Oro) e Serena Bariselli (Polisportiva Scherma Bergamo). Tra gli Allievi, vittoria di Giacomo Bao Serioli (SchermaBrescia), secondo posto per Carlo La Penna (Accademia Scherma Gallaratese), terzi Andrea Turelli (SchermaBrescia) e Carlo Lam Tanh Auriemma (Polisportiva Scherma Bergamo). Nelle Allieve, primo posto per Alessandra Tavola (Comense Scherma), seconda Sveva Mencarini (Scherma Monza), terze Mariavittoria Binaghi (Comense Scherma) e Giorgia Marino (Scherma Desio). Nella sciabola, vittoria di Pietro Carnesecchi (Sala di Scherma Società del Giardino) tra i Maschietti, secondo posto per Matteo Temme Pisu (Cus Pavia), terzi Davide Viscardi (BrianzaScherma) e Giovanni Nardello (Club Scherma Varese). Tra le Bambine, vittoria di Cecilia Valsecchi (Accademia Scherma Milano), seconda Ludovica Panzeri (Circolo Scherma Lecco), terze Caterina Ferraresi (Sala di Scherma Società del Giardino) e Carolina Silvestri (Sala di Scherma Società del Giardino). Nei Giovanissimi, vittoria di Carlo Andrea Abategiovanni (Sala di Scherma Società del Giardino), secondo posto per Gabriel Merati (BrianzaScherma), terzi Ludovico Pappadà (Circolo Scherma Lecco) e Luca Gelosa (BrianzaScherma).

Tra le Giovanissime vittoria di Giulia Bertolini (Sala di Scherma Società del Giardino), seconda Lucia Palmitessa (Cus Pavia), terze Ludovica Maria Parma (Sala di Scherma Società del Giardino) e Alice Tarantini (Accademia Scherma Milano). Tra i Ragazzi, primo posto per Pietro Hirsch Buttè (Società di Scherma Società del Giardino), secondo Nicolò Tufano (Minervium Scherma Manerbio), terzi Vero Luciano Tedeschi (Sala di Scherma Società del Giardino) e Michele Minetti (Cus Pavia). Tra le Ragazze, primo posto per Ginevra Bigagli (Club Scherma Varese), seconda Sofia Ysini (BrianzaScherma), terze Francesca Canevari (Cus Pavia) e Gemma Nardello (Club Scherma Varese). Tra gli Allievi, vittoria per Riccardo Benigni (Club Scherma Varese), secondo Matteo Luigi Goisis (Sala di Scherma Società del Giardino), terzi Andrea Tribuno (Sala di Scherma Società del Giardino) e Amal Sharuk Agouda (Circolo Scherma Lecco). Tra le Allieve, prima Zoe Pozzi (Sala di Scherma Società del Giardino Milano), seconda Chiara di Benedetto (Sala di Scherma Società del Giardino Milano), terze Elide Vittoria Valsecchi (Accademia Scherma Milano) e Matilde Crosta (Club Scherma Varese).