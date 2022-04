Germani – Openjobmetis, la partita in diretta da Brescia

Penultimo turno della stagione regolare in Serie A: la Openjobmetis con qualche residua speranza di playoff scende in campo sul parquet della terza forza Brescia. Si gioca a partire dalle 20,45 di domenica 1° maggio al PalaLeonessa A2A. Seguite il match nel liveblog di VareseNews: per intervenire è possibile scrivere nella chat affiancata al live (non servono registrazioni o iscrizioni) oppure usare l’hashtag #direttavn su Twitter. Il live è offerto da Confident e da Nicora Azzate e lo potete visualizzare di seguito, scorrendo in giù la pagina.