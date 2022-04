Gigi Farioli lancia da Busto Arsizio L’Italia c’è: “Non abbiamo leader ma ci guida l’agenda Draghi”

Nasce nel Varesotto e nell’Alto Milanese L’Italia c’è, un movimento politico nato dal basso, senza leader ma con un faro che illumina la via, l’agenda Draghi, e un obiettivo preciso: “fare in modo che non si disperda “il patrimonio politico” costruito dall’attuale premier”.

È così che si è presentata a Busto Arsizio la nuova formazione politica democratica e liberale che avrà in Gigi Farioli, ex-sindaco di Busto Arsizio e oggi consigliere comunale capogruppo di Popolo, Riforme e Libertà, il suo rappresentante con l’impegno di far conoscere questo nuovo soggetto politico: «Prima la pandemia, poi la guerra e la conseguente crisi economica sono stati e sono ancora i grandi ostacoli che molti italiani stanno affrontando con serietà, competenza e resilienza. Ci rivolgiamo a queste persone con l’obiettivo di diffondere speranza, fiducia, ottimismo attraverso la competenza, la conoscenza e una chiara collocazione internazionale ancorata all’occidente. L’Italia c’è nasce per superare le logiche di una politica del passato, questo falso bipolarismo, l’incoerenza tra proposta politica elettorale e proposta di governo di cui il massimo esempio è stato il governo giallo-verde. Ormai il maggioritario non risponde più alla realtà e quindi si deve avere il coraggio di tornare al proporzionale».

Farioli racconta come si è avvicinato a questa proposta: «Ho partecipato sin dai giorni successivi alle elezioni amministrative a riunioni che si sono svolte prevalentemente on line alle quali partecipavano esponenti di molte città italiane. Di L’Italia c’è fanno parte amministratori locali prevalentemente di movimenti civici, ex-socialisti e altri esponenti di partiti centristi, liberali e riformisti. Tra questi, non è un mistero, c’è anche Gianfranco Librandi che ne ha spesso parlato nelle scorse settimane». In provincia di Varese ha già aderito l’ex-sindaco di Saronno Pierluigi Gilli e lo stesso Farioli ha annunciato che il suo gruppo in consiglio prenderà la nuova denominazione a breve.

Ma cosa propone e a chi guarda Italia c’è? Farioli fa, innanzitutto, una specifica: «A differenza delle tante sigle che stanno nascendo in quest’ultimo periodo (buona ultima Italia al Centro che riunisce tre ex-forzisti come Toti, Quagliarello e Paolo Castelli) non siamo un’alchimia nata in parlamento ma un vero movimento nato dal basso e che non ha leader carismatici come Azione con Calenda e Italia Viva con Renzi. Guardiamo alla liberal-democrazia, all’agenda Draghi, all’Europa e al riformismo. Abbiamo molto in comune con tutte queste formazioni, molte delle quali mi hanno sostenuto alle ultime elezioni comunali, ma ci poniamo come soggetto aggregatore o federatore in vista delle prossime elezioni politiche del 2023».

Un occhio di riguardo è dedicato ai giovani e al green: «Lo slogan che abbiamo scelto, infatti, è Libera e Verde dove verde sta sia per ambiente che per giovani. Per quanto riguarda la transizione ecologica vogliamo specificare che non siamo il movimento dei no, crediamo in un nucleare pulito e crediamo che crescita economica e miglioramento ambientale possano stare insieme. Per quanto riguarda i giovani vogliamo porre l’accento sul fatto che fino ad oggi si è ragionato mettendo un’ipoteca sul futuro delle nuove generazioni. È ora di invertire la rotta da questo punto di vista».

Dal manifesto appello riprendiamo uno stralcio che pone alcune delle tematiche che stanno a cuore a questo nuovo movimento: