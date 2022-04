Una giornata di eventi con il Lions Club Laveno Mombello e Santa Caterina Del Sasso

Il Lions Club Laveno Mombello e Santa Caterina Del Sasso nella giornata di domenica 24 aprile saranno in Piazza Caduti del Lavoro, dalle 10 alle 17. Un appuntamento con i cittadini, organizzato in occasione del Lions Day che viene celebrato dai club di tutto il mondo.

Nel programma lavenese prevede una giornata di incontri, anche informativi, e di eventi per i più piccoli. Nella piazza sul lungolago sarà possibile fare lo screening del diabete e del colesterolo e la verifica della pressione arteriosa grazie ad un presidio della Croce Rossa Italia. Sarà presente anche un presidio della Polizia Stradale e l’Università della Terza Età. In esposizione ci saranno delle automobili d’epoca, mentre i più piccoli potranno fare una passeggiata con il pony e ci sarà dell’animazione per bambini. Ci sarà anche una raccolta di occhiali usati.

Nato nel Novembre del 1979 con la consegna della charter, il Club di Laveno è da anni impegnato in attività socio culturali mirate. Le iniziative di domenica rientrano in questi obiettivi. Chi si sottoporrà agli screening medici riceverà una matita che potrà poi essere piantata nel terreno e dare vita ad una pianta. Come a Laveno, altri club del territorio e non solo organizzeranno eventi nelle piazze delle città.