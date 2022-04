Giornata mondiale della salute: celebriamo e incentiviamo il benessere alla salute

Il 7 aprile di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale della Salute, un evento internazionale che si celebra per ricordare al mondo un tema determinante a livello globale: il raggiungimento del miglior livello possibile di benessere.

Questa ricorrenza è strettamente legata all’Organizzazione Mondiale della Sanità (o WHO, World Health Organization) poiché il 7 aprile è l’anniversario della fondazione dell’OMS che ha iniziato le proprie attività nel 1948.

L’aspetto decisivo riguarda la definizione stessa di salute, che dovrebbe essere sempre di più intesa non solo come assenza di malattia ma come un generale benessere fisico e mentale.

Tantissimi studi scientifici hanno dimostrato l’importanza della prevenzione e della promozione della salute per ridurre l’incidenza delle malattie e la mortalità e di conseguenza i costi per il Servizio sanitario nazionale (SSN) e per la società ma anche per favorire il mantenimento del benessere e della qualità della vita.

Malattie come il diabete di tipo 2, alcuni tipi di tumori e di demenze si possono in parte prevenire. Quasi l’80% dei casi di malattie cardiache e gli ictus possono essere evitabili se le persone sono disposte a modificare il proprio stile di vita. In una moderna concezione di salute la sua promozione e la prevenzione devono essere incentrate su azioni congiunte di vari settori della società, principalmente sui fattori di rischio comportamentali modificabili e sui determinanti di salute sociali, economici e ambientali, senza dimenticare l’importanza della diagnosi precoce, il ruolo cruciale delle vaccinazioni e il contrasto alle disuguaglianze.

“Nel mezzo di una pandemia, con malattie in aumento come cancro, asma, malattie cardiache – scrive l’OMS – nella Giornata mondiale della salute 2022, concentreremo l’attenzione globale sulle azioni urgenti necessarie per mantenere gli esseri umani in salute e promuovere un movimento per creare una società incentrata sul benessere”.

La Salute e il Benessere si confermano al centro delle priorità delle persone e delle comunità, non solo per i senior, ma anche per i più giovani. Lo stare bene e il sentirsi in forma sono elementi imprescindibili per avere fiducia e slancio, con una nuova energia e impulso alla vita. Le polizze assicurative sanitarie permettono di usufruire di strutture sanitarie di eccellenza, senza sostenere i costi del privato e senza subire i tempi di attesa del pubblico e di usufruire di percorsi periodici di check-up e prevenzione oltre a fornire assistenza nel momento di difficoltà.

è ricca di opzioni e servizi – dalla prevenzione alla cura anche grazie a check up specialistici periodici e personalizzati

è su misura e alla portata di tutti – dal rimborso spese completo a formule di protezione più specifiche come per le cure oncologiche. Inoltre può assicurare indennizzi e rendite vitalizie in caso di ridotta capacità lavorativa a seguito di infortunio o malattia

dà più protezione quando più serve – con l’opzione a vita intera la salute diventa davvero senza scadenza

orienta e indirizza verso il proprio benessere – consulenze personalizzate assistono il cliente nel migliorare la sua salute e il suo stile di vita, dal medico al nutrizionista

è sempre accessibile- tramite app è facile accedere al consiglio medico, alla ricerca di una struttura sanitaria convenzionata o all’inoltro di un rimborso sanitario

Mai come in questo momento abbiamo compreso che dobbiamo sempre essere attenti alla salute e apprezzarla finché stiamo bene sia fisicamente che mentalmente. Non esiste nulla di più prezioso per le nostre vite che proprio la salute.

