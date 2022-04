Giornata Nazionale della Salute della Donna. A Saronno lettura di poesie accompagnate dal suono della musica

Una giornata per regalare un momento di condivisione, nello spirito dell’accoglienza che contraddistingue tutti gli ambiti della salute mentale. È lo scopo dell’iniziativa “Una Stanza tutta per Sé”, che si svolgerà giovedì 21 aprile nel giardino del Centro Psicosociale di Saronno.

L’evento è promosso in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, promossa il 22 aprile di ogni anno dalla Fondazione Atena onlus con il Ministero della Salute.

«L’arte e la cultura rimandano ad un concetto di benessere, di nutrimento per l’anima – si legge nella nota di Asst Valle Olona -. In questa occasione la cura viene proposta attraverso un momento per l’ascolto di parole in poesia e musica, in cui nascono nuove storie, nuove prospettive ed energie. In un luogo da sempre segnato dal pregiudizio, perché legato a ciò che non si conosce e può fare paura, si è scelto di utilizzare l’arte come naturale veicolo di emozioni e come strumento per accogliere possibili timori e curiosità nella convinzione che, oltre alla dedizione, alla professionalità ed all’ascolto, sia anche la bellezza a curare».

Ad interpretare le poesie l’attore Gianni La Rocca, accompagnato dalla musica e dal canto di “Clari 22 a”. Durante la giornata interverranno i diversi operatori del Centro Psicosociale, disponibili a dare informazioni sull’organizzazione dei servizi dedicati alla salute mentale.

L’evento si svolgerà dalle ore 9.45 alle ore 11.00. Non è necessaria la prenotazione.