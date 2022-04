Giornate della prevenzione senologica e ginecologica al Circolo e al Del Ponte di Varese

Una senologa al telefono per dare informazioni e consigli. L’appuntamento è per i prossimi 21 e 22 aprile ( giovedì e venerdì prossimi) dalle 14 alle 17: il personale specialistico della Breast Unit dell’Asst Sette Laghi risponderà alle chiamate di chi si prenota scrivendo a caposala.senologia@asst-settelaghi.it specificando nome, cognome e numero di telefono per essere ricontattata dalle specialiste. Venti gli appuntamenti disponibili per questa attività che rientra nella Settimana dedicata alla salute della Donna promossa dall’osservatorio Onda.

Ugualmente si può prenotare una visita specialistica ed ecografia pelvica all’ambulatorio di ginecologia del Del Ponte per l’endometriosi. È richiesta la prenotazione al nr 0332 299453 dalle 11.30 alle 15.00. Le visite verranno effettuate all’Ottagono dalle 14.30 alle 17.30.

Il 26 aprile, invece, l’ambulatorio di ginecologia dell’Ottagono al Del Ponte farà visite gratuite nella giornata dei fibromi. È richiesta sempre la prenotazione allo 0332 299453 chiamando dalle 11.30 alle 15.

Le visite verranno effettuate dalle 14.30 alle 18.00