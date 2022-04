Tra giostre e ottovolanti, al Luna Park di Varese ha fatto tappa la moda

Tra lecca lecca, giostre e ottovolanti al luna park di Varese qualche giorno fa ha fatto tappa la moda.

Una troupe di otto persone – la modella olandese Sanne De Roo, il fotografo Simone Falcetta con l’assistente fotografo Andrea Schilirò, la stylist Selin Bursaliogu, il parrucchiere Maurizio Kulpherk, la truccatrice Alessandra Casoni, l’assistente sul set Alberto Belli e l’aiuto produzione Sergio Fantini – ha lavorato infatti per tutta la giornata tra le attrazioni della Schiranna per realizzare un servizio per il notissimo (E storico: è nato nel 1938) settimanale femminile Grazia.

Foto di gruppo con tutta la troupe

Il team ha fatto capolino tra le attrazioni per una intera giornata, lunedì scorso, soleggiata ma dal freddo pungente, che ha mostrato come quello della moda non sia un lavoro facile, al di là del glamour: fatto di attese in furgone col piumino e sorrisi in abiti estivi mentre la temperatura era intorno ai quattro gradi. La troupe però era affiatata e disponibile: e alle cinque del pomeriggio, dopo un’intera giornata di shooting, era ancora disposta a scherzare e a regalare un sorriso.

E’ stata a quell’ora che li abbiamo intercettati, alla fine di una lunga giornata alla Schiranna. E i sorrisi li potete vedere nella galleria fotografica, che mostra tutto il backstage ma non la modella per intero, appositamente: lo scopo è non “spoilerare” i suoi vestiti, che si potranno vedere interamente solo a maggio sulle pagine di Grazia, nelle foto di Simone Falcetta.

Quella al luna park non è la prima “incursione” di Grazia nella città di Varese: è già stato recentemente pubblicato infatti dal periodico un servizio realizzato a Villa Panza.