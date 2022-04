Giovani Democratici, Movimento Federalista e +Europa: “Grazie a Ue 70 anni di pace. Ricordiamolo”

Ieri e oggi Resistenza. I Giovani Democratici di Gallarate, +Europa Gallarate e la sezione cittadina del Movimento Federalista Europeo ricordano con una nota congiunta che il 25 Aprile sarà anche il momento di ricordare l’importanza e il ruolo dell’Europa in questi 70 anni di pace e democrazia nel continente dove si sono combattute entrambe le guerre mondiali. Pace oggi minata dall’aggressione russa all’Ucraina.

Per decenni abbiamo ricordato la Resistenza italiana, fondamento della nuova Italia. L’aggressione della Russia di Putin all’Ucraina ci mostra una nuova Resistenza, contro il vecchio mondo, quello della guerra come mezzo per regolare i rapporti tra gli Stati.

L’Unione Europea rappresenta, invece, il mondo che ha già realizzato la pace tra i suoi Popoli. Da 70 anni non c’è più guerra tra i popoli dell’Unione che ora sono Ventisette. Non perché siamo diventati buoni o pacifici, ma perché abbiamo scelto di condividere istituzioni politiche comuni, cioè sovrannazionali. Sono queste la vera garanzia della pace e dello sviluppo tra gli Europei.

La bandiera blu con le stelle è quella della Pace già realizzata in Europa. Per questo l’Ucraina vuole entrare nell’Unione Europea. Per condividere con gli altri popoli pace e sviluppo. La bandiera europea ha sconfitto, ieri, il nazionalismo tra gli Europei. Sconfiggerà il nuovo nazionalismo grande-russo che vuole soggiogare l’Ucraina.