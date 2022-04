Giovani in prima linea al consiglio comunale dei ragazzi di Fagnano Olona. Ospiti due professori internazionali

Sabato mattina 9 Aprile si è tenuto il secondo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Fagnano Olona, il primo dopo quello d’insediamento, in seduta congiunta con i consiglieri del Consiglio Comunale degli adulti. Le sedute congiunte dei Consigli comunali sono da sempre momenti di grande ispirazione sia per gli adulti che per i ragazzi: si dialoga e ci si confronta rispetto ai bisogni, alle idee e alle concrete necessità arricchendosi a vicenda, grazie ai diversi punti di osservazione privilegiati.

L’incontro è stato particolarmente ricco perché hanno presenziato due docenti belgi, Ian e Charlotte, ospiti del’Istituto Comprensivo all’interno del progetto Job Shadowing, gestito dalla professoressa Antonella Vittonati e promosso all’interno dell’opportunità “Scambi Professionali” offerta dal Ministero dell’Istruzione, che prevede la mutualizzazione di pratiche ed esperienze educative tra docenti di diversi Paesi europei tramite reciproche accoglienza e osservazione diretta delle lezioni nelle classi. I due docenti belgi in questa settimana di peer education hanno avuto modo di visitare Fagnano, in particolare il Castello, e anche i luoghi significativi della provincia.

Durante il consiglio congiunto, i ragazzi consiglieri hanno presentato diversi bisogni tra i quali: una mobilità più sostenibile all’interno del paese, una maggiore auto-responsabilizzazione rispetto al proprio comportamento dentro e fuori la scuola, volto al rispetto degli oggetti e dei compagni, un edificio scolastico innovativo e funzionante e la necessità di dispositivi installati nei vari luoghi del Paese per la raccolta dei mozziconi di sigaretta e delle deiezioni canine, tema riguardo al quale è stato concordato l’avvio di un tavolo di lavoro tra i consiglieri comunali dei ragazzi e l’Assessore alla Cultura Giuseppe Palomba.

L’assessore Jacopo Fantinati ha raccontato come l’amore per la politica del servizio sia proprio stato alimentato dal progetto cui partecipò quando lui stesso era studente dell’IC.

Il Vicesindaco Michelon ha infine illustrato come, per alcuni progetti, il Comune intervenga già in sostegno dell’Istituto Comprensivo – e di tutti gli Istituti di formazione e di istruzione del nostro territorio – attraverso il Piano di Diritto allo Studio, documento all’interno del quale vengono deliberate le somme destinate a ciascun ente, ogni anno, a sostegno dell’educazione di tutti i cittadini del nostro territorio.

Si parla di somme considerevoli: il totale consuntivo del Piano dell’A S. precedente era pari a euro 781.310,36: l’aumento di risorse stanziato per l’A.S. 21-22 è pari a oltre il 20%. Come prevedibile, le voci che manifestano un aumento più sostanzioso sono quelle riferite all’assistenza degli alunni disabili, o con altre fragilità.

Per gli altri bisogni espressi dai giovani consiglieri, l’amministrazione si è impegnata a continuare il proficuo dialogo con l’IC nell’ottica di cercare, in condivisione, la miglior soluzione, come ribadito dal nostro Sindaco.

A chiusura del Consiglio Comunale, è stato consegnato a tutti i presenti il Manifesto delle Parole Ostili, supporto utile per un’educazione digitale all’insegna del rispetto e della consapevolezza del mondo virtuale. Ai consiglieri comunali dei ragazzi è stato fatto anche omaggio di una medaglietta recante il logo del Comune.