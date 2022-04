In gita all’Isolino Virginia, riaprono museo e ristorante. Battelli ogni ora

Prendere una barca, solcare il lago e poi approdare su una piccola isoletta ricca di storia e natura. No, nessun viaggio in luoghi esotici ma una “piccola gita” dietro casa. Da domani sabato 2 aprile si potrà tornare a visitare l’Isolino Virginia.

L’Isolino Virginia, sul lago di Varese, è uno dei siti più rilevanti della preistoria europea: esso infatti conserva i resti del più antico insediamento palafitticolo dell’Arco Alpino e dal 2011 è Patrimonio mondiale dell’UNESCO, inserito nella Lista “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino”.

Dopo la chiusura stagionale, dal 2 aprile al 6 novembre 2022 ricomincerà ad essere attivo il servizio di navigazione che parte da Biandronno e riaprirà il ristorante “La Tana dell’Isolino”: servizi complementari a quella che è la vera chicca del luogo vale a dire il museo “Andrea Ponti” voluto dagli antichi proprietari del compendio e oggi facente parte dei Musei Civici di Varese.

Il museo riaprirà le porte ai visitatori proponendo un’esperienza coinvolgente, che possa farli sentire parte della vita degli uomini che hanno abitato l’isola nella preistoria per più di quattromila anni.

IL MUSEO

Il percorso museale parte dalla sala al piano terra, dove un filmato racconta la lunga storia dell’Isolino Virginia e delle ricerche che hanno permesso di riportarla alla luce. Il calco di un acciottolato neolitico e i reperti esposti nelle vetrine, oggetti della vita quotidiana della preistoria, sono una viva dimostrazione di ciò che trova l’archeologo nel corso dello scavo.

Pannelli esplicativi e disegni ricostruttivi esposti lungo la scala accompagnano il visitatore fino al primo piano dell’edificio, dove entrando nella prima sala ci si trova all’interno della ricostruzione di un’abitazione neolitica: questo ambiente, realizzato con abete autoctono da Cristiano Brandolini, archeologo ricostruttore, ricrea l’interno di una capanna a grandezza naturale in cui sono presenti archi, frecce, vasellame, l’area per la scheggiatura della selce e il focolare. Non mancano la sezione legata alla pesca, con reti in corda di lino e arpioni in osso o in selce, e un telaio.

Nell’ultima sala, pannelli illustrativi e altri oggetti esposti forniscono ulteriori informazioni. La sala è concepita come un work in progress, dal momento che in essa verranno in futuro esposti i reperti che verranno alla luce nel corso delle prossime ricerche.

Gli orari del museo sono i seguenti: sabato dalle 14.30 alle 17.30 (su richiesta al gestore del ristorante) e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 dal 2 aprile al 6 novembre 2022, con ingresso gratuito.

IL SERVIZIO DI NAVIGAZIONE

L’isola è raggiungibile nei giorni di sabato e domenica attraverso il servizio di navigazione che parte dal molo di Biandronno con numerose corse (una all’ora a partire dalle 10) durante la giornata riportate sul sito.

Da martedì a domenica è anche aperto, su prenotazione, il ristorante “Tana dell’Isolino”.

Per info museo e ristorante: 392 9742089

Per info visite guidate e scuole: 328 8377206

varesemusei@archeologistics.it