Gli alunni di Albizzate a lezione di legalità fra i rischi del bullismo e tante curiosità sui carabinieri

A lezione di legalità per affrontare il tema del bullismo e degli stupefacenti fra tante curiosità sull’Arma dei carabinieri. Organizzato dall’istituto scolastico, presieduto dalla dirigente Debora Salvo, alle scuole medie Enrico Fermi di Albizzate si è tenuta una conferenza alla quale hanno partecipato le classi seconde e terze medie con il comandante della Stazione carabinieri Umberto Pisano.

Un’attività mirata a far conoscere agli alunni il lavoro dell’Arma sul territorio e, per quanto gli compete, i rischi e i risvolti derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e del bullismo. Proprio questo capitolo assume oggi un’importanza particolare per i risvolti del cyberbullismo, un fenomeno sempre più diffuso.

I giovani studenti di albizzate sono intervenuti spesso per chiedere informazioni e soddisfare anche tante curiosità sul lavoro dei carabinieri. La lezione si è svolta all’aperto.