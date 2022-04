Gli Skorpions si prendono di forza il derby contro i Frogs Legnano

Dopo il passo falso contro i Lions Bergamo, tornano a vincere e soprattutto a convincere gli Skorpions Varese, che travolgono i Frogs Legnano 42-0. (Foto Cinzia Roganti da Facebook – Skorpions Varese American Football)

Super reazione per i varesini di coach Nick Holt, che si regalano una larga vittoria nel derby grazie a 4 touchdown di Mozzanica, 1 di Zanovello, 1 intercetto riportato in end zone da Digennaro e 6 conversioni su 6.

Gli Skorpions hanno mostrato una difesa impenetrabile, oltre a un attacco preciso con la linea sempre attenta nel proteggere il suo QB Crosta, che li ripaga lanciando 5 passaggi vincenti.

Sugli altri campi di Seconda Divisione i risultati lasciano invariata la classifica per Lions Bergamo e Giaguari Torino che, grazie alle vittorie su Redskins Verona e Aquile Ferrara, mantengono la testa dei Gironi A e B a punteggio pieno. Primo dispiacere stagionale per i Saints Padova, sconfitti dai Sentinels Isonzo che rincorrono i padovani per tre quarti di partita, per poi mettere la freccia del sorpasso nell’ultima frazione di gioco.

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Week 7

Redskins Verona vs Lions Bergamo 0-38

Sentinels Isonzo vs Saints Padova 21-18

Reapers Torino vs Hogs Reggio Emilia 16-7

Frogs Legnano vs Skorpions Varese 0-42

Giaguari Torino vs Aquile Ferrara 27-10