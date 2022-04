Gli studenti del Liceo Ferraris in gita con la Cgil alla Risiera di San Sabba

Per il terzo anno consecutivo il Comitato “In Treno per la Memoria” non ha potuto organizzare il consueto treno per Auschwitz: ma se il treno non è partito, la memoria non è rimasta ferma. Dopo due anni di stop forzato per la pandemia, l’edizione 2022 del Viaggio della memoria si è tenuta entro i confini italiani: destinazione Trieste per i 300 partecipanti. Tra loro attiviste e attivisti sindacali e 200 studentesse e studenti delle scuole lombarde.

La CGIL di Varese ha scelto di partecipare al viaggio e, considerando inestimabile il valore della memoria e del ricordo delle vittime della Shoà e la necessità di trasmetterlo alle giovani generazioni, ha coinvolto in maniera più ampia possibile studentesse e studenti: la delegazione di Varese infatti è composta da 43 alunni del Liceo Scientifico “Ferraris” di Varese e da 5 accompagnatori.

Ricordare il passato e leggere il presente

I percorsi di studio si sono attivati nelle scuole che, come ogni anno, hanno aderito al progetto con interesse, mostrando quanto ritengano importante la proposta del Comitato per approfondire la conoscenza e sviluppare senso critico e analitico non soltanto verso un periodo tragico della Storia europea, ma più in generale per una lettura della contemporaneità e dei drammi che ancora oggi segnano la vita del nostro continente e impediscono l’armoniosa realizzazione degli obiettivi di pace e di convivenza che sono alla base dell’idea stessa di Europa.

Purtroppo gli eventi delle ultime settimane in Ucraina hanno reso drammaticamente concrete e presenti queste considerazioni.

La Risiera di San Sabba

Alla periferia di Trieste, in un vecchio stabilimento per la pilatura del riso (la Risiera, appunto) i nazisti impiantarono un campo di concentramento. Si calcola che da qui transitarono circa 25.000 persone. La Risiera fu l’unico campo italiano nel quale fu installato un forno crematorio: il numero di vittime resta difficile da quantificare, ma certamente furono diverse migliaia.

La macchina dello sterminio funzionò a pieno ritmo fino alla fine della guerra: il 29 aprile 1945, mentre le armate tedesche erano in fuga, gli ultimi prigionieri furono liberati e il forno crematorio fu fatto saltare con la dinamite per cancellare ogni traccia.

Nel dopoguerra la Risiera fu a lungo dimenticata e la sua stessa esistenza addirittura negata. L’edificio fu dichiarato monumento nazionale nel 1965.

La gita dei ragazzi di due quinte del Liceo Ferraris

Mercoledì 6 c’è stata la visita alla Risiera, un’esperienza toccante ed emozionante, mentre giovedì 7 aprile, i partecipanti hanno seguito il seminario “Il Confine più lungo” sulla deportazione nel territorio di Trieste dopo l’emanazione delle leggi Razziali del 1938.

Lo sforzo e il lavoro della CGIL di Varese, insieme al Comitato Organizzatore, continueranno nei prossimi anni per mantenere viva questa opportunità preziosa per i giovani di acquisizione di conoscenza e di testimonianza con l’obiettivo di diventare cittadini d’Europa costruttori di una società coesa ed inclusiva, di rispetto tra le persone e di pace tra i popoli e le nazioni.

“Chiunque salva una sola anima è creditore come chi salva il mondo intero”: anche quando sembra tutto perduto non dobbiamo mai perdere il senso del giusto e della responsabilità.