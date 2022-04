Gli studenti della Carducci di Gavirate in gita al centro di allevamento dei cani guida per ciechi

E’ stata una mattinata fuori dall’ordinario quella vissuta dagli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Carducci di Gavirate in visita al centro Lions di Limbiate dove vengono allevati e addestrati i cani guida per i non vedenti.

«I nostri alunni hanno avuto modo di vedere e conoscere da vicino una realtà particolare – spiega l’insegnante referente Elena Invernizzi – perché la finalità del centro è quella di donare a persone non vedenti i cani di razza Labrador, temporaneamente accolti da famiglie che si rendono disponibili alla gestione dei cuccioli fino a quando raggiungono i dodici mesi, età adatta per iniziare il percorso d’addestramento». I ragazzi sono stati calorosamente accolti da Giovanni Fossati, Presidente del Servizio Cani Guida Lions, Marco D’Auria Vice presidente e presentatore della giornata ai ragazzi, Francesca Fiorella del Lions Club di Gavirate e Vice governatore del Distretto 108 lb Lions, Salvo Trovato Presidente Lions di Gavirate e da tutto il personale del centro che ha mostrato come i cani vengono allevati e addestrati e ha risposto alle domande dei ragazzi, che si sono dimostrati attenti e interessati.

«Finalmente, abbiamo potuto organizzare uscite per i nostri studenti – ha detto Ornella Fiorillo dirigente dell’istituto – e iniziare in questo modo mi riempie di gioia perché, in un momento così difficile e doloroso come quello che stiamo vivendo, possono vedere e toccare con mano la solidarietà messa in atto da tanti volontari. Un messaggio importante che resterà nei loro cuori. Un ringraziamento speciale ai Lions con cui collaboriamo da tanti anni».