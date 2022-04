Gli studenti di Luino incontrano l’Avis per capire l’importanza della donazione di sangue

Sabato 9 aprile 2022 le classi del triennio di Informatica ed Elettronica dell’I.S.I.S. “Città di Luino – C. Volonté” hanno incontrato una delegazione dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue di Luino, composta dai dott. Tito Dell’Arciprete e Giuseppe Di Rocco, da Laura Berutti (presidente AVIS Luino) e Nadia Peirano (volontaria).

Durante l’incontro, i rappresentanti dell’AVIS hanno coinvolto i ragazzi in una riflessione riguardante lo spirito del volontariato e della solidarietà, sostenuto dalla nostra Costituzione, sulla necessità dell’impegno dei più giovani in tali direzioni, sull’importanza che il volontariato stesso assume nella costruzione di una comunità umana civile e appassionata al bene comune. Sono stati poi sottolineate, in particolare dai medici dott. Arciprete e Di Rocco, le dimensioni della salute e della cura della stessa nel richiamo alla responsabilità personale sostenuta sempre dall’AVIS mediante le visite e gli esami previsti dall’associazione al volontariato nella donazione del sangue.

Donazione che è appunto una forma di solidarietà ben valorizzata nel nostro Paese, a differenza di altri dove il prezioso materiale organico è invece oggetto di compravendita, di interessi economici e speculazioni eticamente e moralmente discutibili. Secondo gli alunni l’esperienza è stata illuminante sul fatto che, come ha detto ad esempio Matteo Bianchi della classe 5 A Informatica, “la donazione di sangue è un atto davvero molto semplice ma fondamentale in quanto un gesto tanto piccolo, oltre che curare, può addirittura salvare vite umane”.

L’incontro è stato organizzato dal gruppo di docenti “Partecipazione studenti e volontariato” che ringraziano l’AVIS per la grande attenzione educativa e civica proposta agli alunni dell’ISS Città di Luino.