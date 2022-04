Grandi soddisfazioni per i Giovani Democratici dopo l’ultimo consiglio comunale

Con l’importante consiglio comunale che si è tenuto nelle serate del 29, 30 e 31 marzo, i Giovani Democratici hanno ottenuto tante soddisfazioni, grazie soprattutto al contributo della consigliera Helin Yildiz e dei loro consiglieri Matteo Capriolo, Luca Battistella e Giacomo Fisco: “Fondamentali saranno i 30 mila euro in più investiti in politiche giovanili – spiega il segretario Riccardo Tomaiuoli a nome del gruppo GD – finalmente potremo disegnare la nostra città del futuro grazie ad uno stanziamento di 10 mila euro per riqualificare attraverso progetti di street art coinvolgendo le realtà varesine. I restanti 20 verranno destinati a iniziative volte a favorire il massimo coinvolgimento in ambito musicale, artistico e culturale. Centrale in questo processo sarà la Consulta Giovanile, che infatti riceverà una parte di questi fondi per tutte le attività che svolgerà per rendere più dinamica la nostra città.”

E prosegue: “È bello vedere come sia presente nella maggioranza la sensibilità per comprendere anche i disagi più profondi della nostra generazione ed è importante che si renda possibile a tutti la cura della propria salute mentale – conclude – Sono felice di poter vedere così tante iniziative per una Varese giovane, è evidente l’attenzione di questa amministrazione ai nostri temi.”