Grazie al 5 per mille Sulle Ali dona un’auto ecologica all’hospice dell’Ospedale di Varese

Il prossimo 13 aprile alle 12, nel cortile antistante la palazzina della Direzione generale della Asst Sette Laghi – Ospedale di Circolo di Varese, l’associazione Sulle Ali di Varese consegnerà ufficialmente una nuova auto destinata alle cure domiciliari della Ssd Cure Palliative e Hospice.

L’auto – una Renault Clio Hybrid – permetterà gli spostamenti di medici ed infermieri anche con un risvolto ecologico, nel rispetto dell’ambiente.

Il veicolo donato è stato acquistato grazie ai contributi raccolti dalla campagna 5X1000. «Una risorsa sempre importante per assicurare continuità alle attività istituzionali – spiegano i responsabili dell’associazione varesina – ancora più preziosa in questi periodi di pandemia, dove non è stato possibile ritrovarci in manifestazioni e iniziative di raccolta fondi. Quindi grazie a tutti quei cittadini che con la loro firma ci hanno dato fiducia. A noi piace ricordare che è una firma che non costa nulla, ma che ci permette di continuare a volare… e di essere sostegno al reparto, dal malato all’equipe sanitaria».

Sulle Ali Varese è un’organizzazione di volontariato istituita nel 2011 a seguito dell’alleanza sviluppatasi tra equipe medica e familiari di persone affette da patologie evolutive ad “esito fatale”. L’associazione «è nata come movimento spontaneo di persone desiderose di ridare alla comunità una parte del bene che hanno ricevuto in un momento difficile della loro vita”. Lo scopo è stare vicino ai medici e alla struttura pubblica ospedaliera per poter garantire agli ammalati qualcosa in più rispetto a ciò che c’è già.

Da 11 anni Sulle Ali prosegue nel suo lavoro al fianco del servizio di Cure Palliative e Hospice, collaborando sia dal punto di vista pratico che economico, anche grazie alla presenza di volontari formati all’ascolto e sostegno di pazienti e familiari e a supporto dei bisogni rappresentati dall’equipe.