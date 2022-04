“Grazie al taxista che mi ha salvato la vita”

«Volevo ringraziare, con tutto il cuore il taxista che ieri mi ha salvato la vita».

Inizia così la testimonianza che la nostra lettrice Lorena ci ha inviato per dire grazie al taxista che l’ha aiutata ieri, mercoledì 20 aprile, capendo la gravità della situazione e chiamando i soccorsi in maniera tempestiva, permettendole così di ricevere le cure dei sanitari prima che la situazione peggiorasse.

«Ieri intorno alle 13,30 – spiega la donna – non mi sentivo molto bene e sottovalutando la gravità della situazione ho chiamato un taxi per farmi portare in ospedale. Mentre stavamo percorrendo il tragitto mi sono sentita male. Non respiravo più e avevo un dolore al torace. Il taxista si è fermato in piazza Motta e ha chiamato subito i soccorsi».

Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Gavirate che, dopo il primo intervento sul posto, ha trasportato la donna all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo.

«Grazie di cuore per quello che hai fatto – conclude Fontana -. Siccome non conosco il tuo nome ti chiamerò Angelo».