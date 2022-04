Weekend a tutto gelato da Il Gelato di Marina di Vergiate

In gelateria non mancheranno cannoli siciliani, torte gelato, semifreddi, frozen yogurt, frappè e tante altre golosità, come i waffles

Sabato 2 e domenica 3 aprile 2022, Il Gelato di Marina di Vergiate (Via Boschetto 16, entrata da Via Piave) vi aspetta per un altro weekend a tutto gelato.

Protagonista indiscusso di questo fine settimana

Crema catalana e torrone agli agrumi

In gelateria non mancheranno torte gelato, semifreddi, frozen yogurt, frappè e tante altre golosità, come i waffles.