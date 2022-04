Il Rally Valli Ossolane fa il pieno di iscritti: tutti contro il pluricampione Caffoni

È tutto pronto per quello che è un vero e proprio festival dei motori profondamente radicato nel VCO, il Rally Valli Ossolane giunto alla sua 58a edizione. Tra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio saranno addirittura 166 gli equipaggi impegnati nella gara piemontese a conferma della “fame” di rally aperto al pubblico (dopo le restrizioni del recente passato) ma anche della fiducia che piloti e navigatori hanno nell’organizzazione gestita da New Turbomark e NTT Rally.

Sette in tutto le prove speciali in programma: le prime due al sabato (mattino dedicato allo shakedown tra Zornasco e Malesco) con la Crodo-Mozzio 1 e soprattutto l’affascinante Domobianca365 che porterà in quota i concorrenti. Alla domenica cinque stage suddivisi in due “giri”: al mattino saranno percorse Valle Vigezzo e la più lunga Canobbina, al pomeriggio (dopo l’assistenza e il riordino tra Malesco e Santa Maria Maggiore) gli equipaggi affronteranno di seguito Valle Vigezzo 2, Crodo-Mozzio 2 e Canobbina 2 con quest’ultima che potrebbe essere decisiva con gli oltre 14 chilometri di tornanti e allunghi (principalmente in salita) che la compongono. L’arrivo è previsto verso le 17,30 a Malesco dove sarà allestito il palco per le premiazioni.

Interessante il parco dei partenti tra cui spicca senza dubbio il pluricampione in carica Davide Caffoni, vincitore di ben sei edizioni comprese le ultime tre consecutive. Il pilota di Domodossola sarà in gara a bordo di una Skoda Fabia R5 preparata dal team Balbosca insieme al navigatore Mauro Grossi con il quale ha condiviso tutti i trionfi ottenuti al RVO. I principali avversari potrebbero essere due piloti che hanno già vinto la gara in passato, Fabrizio Margaroli e il biellese Alessandro Bocchio (tre successi) oppure il terzetto da fuori regione formato dal veneto Alberto Battistolli, dall’aostano Edwin Chentre e dal siciliano Alessio Profeta (tutti su Fabia R5).

Due le vetture di classe WRC: la Ford Fiesta Plus affidata al gravellonese Guido Zanazio e Luca Beltrame (con il numero 1 sulle fiancate) e la Fiesta di Erminio Barbieri e Luca Broglia. Dalla vicina Lombardia, oltre a tanti tifosi, arriveranno Ilario Biondoni reduce da un ottimo Camunia Rally e Barsanofio Re che proverà a tenere alta la bandiera del Varesotto in assenza dei “big dei Sette Laghi” impegnati nel CIAR assoluto.