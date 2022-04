In Ucraina per portare aiuti umanitari, continua la missione della Chiesa Evangelica di Castellanza

Continuano gli aiuti da parte della chiesa Evangelica Adi di Castellanza di via don Gnocchi a Castellanza alla popolazione ucraina. Oggi, 8 aprile, il pastore Silvano Basile, dopo essere stato al campo profughi di Syret in Romania ha varcato il confine ed è entrato in Ucraina per portare direttamente gli aiuti umanitari raccolti a chi sta vivendo la tragedia della guerra. Nel video il suo passaggio dalla frontiere: «Siamo sul ponte che divide la Romania con l’Ungheria dove ci sono tante persone che stanno fuggendo dalla guerra, a piedi con le valige – spiega nel video il Pastore mentre attraversa il confine -. Chissà da quanto tempo stanno camminando e quale sofferenze hanno vissuto. C’è anche una donna che rientra. Il nostro compito è quello di portare gli aiuti umanitari».

La Chiesa Evangelica Adi di Castellanza sta ospitando due famiglie di profughi in appartamenti all’interno della struttura religiosa e continua ad accogliere le persone che arrivano con i pullman dall’Ucraina poi inviate in altri centri in Italia: i volontari portano aiuti al confine e portano indietro persone in cerca di salvezza.