Inaugura la casa della comunità, il servizio di “scelta e revoca” slitta al pomeriggio

Martedì 26 aprile, in occasione della cerimonia di inaugurazione della prima casa della comunità dell’Asst Sette Laghi in via Gradisca 16 a Tradate, il servizio di Scelta e Revoca anziché il consueto orario dalle 8.30 alle 12.00 seguirà l’orario pomeridiano: sarà infatti aperto dalle 14.00 alle 16.00.

Nessuna variazione interverrà per tutti gli altri giorni.

Nella Casa di Comunità verranno concentrate le attività di area sanitaria ma anche socio sanitaria e sociale. La casa di Tradate è già attiva da qualche settimana con l’infermiere di famiglia e alcune attività nuove come quella in ambito cardiologico.