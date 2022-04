Inaugurata dai bambini la mostra Piccoli artisti per la Pace a Palazzo Estense

Si intitola “Piccoli artisti per la pace” la mostra allestita sotto i portici di Palazzo Estense con i lavori artistici sul tema della pace preparati in queste settimane dai bambini della scuola primaria Morandi (IC Varese 5 Dante) che l’hanno inaugurata nella mattina di oggi, martedì 12 marzo, assieme al sindaco Davide Galimberti e all’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Genitori Morandi (con la collaborazione delle maestre della Morandi e il patrocinio del Comune di Varese), «alla luce del delicato momento storico che è molto presente tra i nostri bambini sia perché la scuola Morandi ha accolto sei bambini scappati dalle bombe nelle ultime settimane sia perché da anni tra gli studenti ci sono bambini con genitori di doppia nazionalità, italo-ucraina che, comprensibilmente, sentono più vicino il dramma della guerra e desiderano con maggiore urgenza la Pace», spiegano Francesca Lalia Giovati e Piera Passifiume, portavoce dei genitori.

Per inaugurare la mostra i bambini hanno recitato in coro la poesia di Rodari “I bambini di Kiev” e letto al Sindaco le loro riflessioni sulla pace. «Pensieri profondi che sono tutta farina del loro sacco» racconta la docente di religione della Morandi, Mariarosa Cosentino, che per prima ha affrontato il tema della Pace con i bambini in classe, dando il via a una libera produzione di disegni a tema tutt’ora appesi lungo la cancellata della scuola in via Morandi.

L’iniziativa è piaciuta ai genitori, che hanno proposto la mostra in collaborazione con il Comune di Varese, e anche alle insegnanti del plesso Morandi che hanno portato avanti riflessioni e rielaborazioni artistiche ispirate alla pace in diverse ore di lezione «perché l’Educazione civica è una competenza trasversale a tutte le materie», spiegano.

«I nuovi alunni arrivati dall’Ucraina sono piccoli, tre sono stati inseriti in prima e gli altri tra le seconde e le terze – racconta la coordinatrice della Morandi, Rita Lorenzi – dopo un primo giorno di presentazione in cui gli alunni di doppia nazionalità italo-ucraina, che frequentano la scuola da anni, hanno fatto un po’ da interpreti. I nuovi arrivati ora frequentano il centro Nai di via Bixio per la prima alfabetizzazione di italiano e nelle prossime settimane torneranno in classe da noi». L’accoglienza sarà festosa.

La mostra conta 13 cartelloni, realizzati con tecniche diverse e in maniera collettiva, uno per ciascuna classe dalla prima alla quinta e sarà liberamente accessibile a tutti nelle giornate del 12 e 13 aprile sotto i portici di Palazzo Estense.