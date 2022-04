Inaugurato il parco Aldo Moro di Besnate, con i nuovi giochi e il campo da basket

In pochi mesi il parco Aldo Moro di Besnate ha subito un rivoluzionario restyling: ora è provvisto di servizi igienici autopulenti, sono state installate le videocamere, insieme alla piantumazione di nuovi alberi e all’installazione di nuovi giochi per bambini e ala realizzazione di un’area basket. Il parco è stato inaugurato ieri, sabato 2 aprile, e d’ora in poi sarà fruibile da tutti i besnatesi.

«L’attenzione verso le nostre aree verdi e in particolare per il nostro parco Aldo Moro è doverosa per consentirne la massima fruibilità a tutte le fasce anagrafiche. Oltre ai nuovi giochi per i più piccoli, infatti, abbiamo voluto creare un’area basket 3 contro 3 anche per i più grandi», commenta il sindaco, Giovanni Corbo, «stiamo valutando anche iniziative per utilizzare il parco per attività ed eventi già da questa estate. Ringrazio l’ufficio tecnico e l’assessore Negri per aver reso più bella questa area».

Il campo da basket fa parte dei micro-progetti individuati dall’amministrazione per il 2022 e votati nel consiglio comunale di fine dicembre.

L’affidamento dei lavori era stato fatto a fine dicembre, a marzo sono iniziati i lavori di riqualificazione. Nelle commissioni è stato redatto un regolamento di utilizzo che ne consente un utilizzo regolamentato (poi votato in consiglio comunale): con l’installazione delle videocamere sarà anche monitorato.

«Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto dalla regione un contributo di 10mila euro da destinare a realizzazioni sui parchi comunali e ci arriveremo a breve per poterli utilizzare. I costi sostenuti per i nuovi giochi (area basket, piramide, castello/scivolo per i più piccoli, tappeti antitrauma, sistemazione giochi esistenti e rimozione giochi usurati) sono stati di circa 10mila euro».