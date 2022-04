Inaugurato il nuovo parco giochi di Brinzio: “Lorenzo è nel nostro cuore”

Brinzio da oggi, martedì 26 aprile, ha un nuovo parco giochi inclusivo, attrezzato e accessibile per tutti i bambini. Proprio di fronte alla scuola primaria “D. Piccinelli“ di viale Indipendenza è stato intitolato ad una persona speciale, Lorenzo Franchini, giovane 20enne scomparso a gennaio.

Lorenzo era affetto da emiplegia alternante, malattia rara che colpisce una persona su un milione. Brinzio lo ha accolto e accudito, dedicandogli un pensiero per ricordarlo: «Abbiamo ottenuto un finanziamento per rifare il parco. Lorenzo se ne è andato mentre faceva la prima superiore. Lo abbiamo conosciuto quando si è trasferito qui per fare le scuole elementari. Era un bambino dolcissimo a cui abbiamo dato tante attenzioni per la sua malattia che richiedeva molta assistenza. La famiglia è stata subito accolta dalla nostra comunità – spiega il sindaco di Brinzio Roberto Piccinelli -. Ha frequentato con tanta fatica a causa di diverse crisi, ma è andato avanti. La mamma ha creato un movimento di opinione per combattere questa malattia rara. È morto il 31 gennaio e abbiamo deciso di intitolare il parco giochi a lui. La dirigente scolastica si è impegnata e siamo riusciti a fare una cerimonia e ricavare uno spazio per ricordarlo».

Oltre all’intervento del sindaco, ci sono state le parole della dirigente scolastica Paola Sumiraschi e poi la lettera toccante letta dalla mamma di Lorenzo, Silvia Galgano, e il ricordo dei suoi amici e compagni di classe. Una maestra ha anche cantato “Samarcanda”, la canzone preferita di Lorenzo. Al termine della cerimonia, alla quale hanno partecipato i bambini e i ragazzi delle scuole del paese, l’associazione genitori di Brinzio ha offerto una merenda solidale: il ricavato delle donazioni ricevute sarà donato all’associazione AISEA, che si occupa della ricerca e del sostegno alle famiglie dei malati di emiplegia alternante, di cui il papà di Lorenzo, Filippo Franchini, è vicepresidente.