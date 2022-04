Incendio all’inceneritore di Busto Arsizio: “Chiudere le finestre”

In merito all’incendio verificatosi presso l’impianto di smaltimento rifiuti in territorio di Borsano, l’Amministrazione comunale fa sapere che sono stati immediatamente attivati i Servizi di Prevenzione di ATS Insubria per valutare eventuali rischi per la popolazione.

Il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria di ATS Insubria ha rilasciato poco fa delle “raccomandazioni” che riportiamo integralmente:

In attesa di conoscere le caratteristiche delle sostanze disperse in aria e potenzialmente dannose per la popolazione, si informa la popolazione presente nei pressi del luogo dell’incendio relativamente alla opportunità di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione in caso di fumo persistente:

1. evitare la permanenza prolungata al di fuori della abitazione/luogo di lavoro;

2. mantenere le finestre chiuse

3. coprire occhi, naso e gola se si permane all’esterno;

4. in caso di esposizione, sciacquare la pelle, gli occhi e la bocca;

5. contattare un medico in caso di malessere”

A disposizione dei cittadini, oltre ai consueti numeri del comando di Polizia locale, è stato attivato un numero che risponderà a chi avrà bisogno di informazioni aggiornate.

Il numero da comporre è il 366 4012686.