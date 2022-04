Incendio sul tetto del circolo Familiare di Casciago domato dai vigili del fuoco

Un incendio è divampato questa mattina, giovedì 21 aprile, intorno a mezzogiorno a Casciago in via Pozzi 1, all’angolo con via Astico.

A prendere fuoco, per cause che le indagini dovranno accertare, una parte del tetto dello stabile che ospita il Circolo Familiare, una pizzeria e tre appartamenti.

L’incendio, che con molta probabilità è partito da una canna fumaria, è stato domato subito dai vigili del fuoco di Varese intervenuti con tre squadre. Sul posto anche i carabinieri e il vicesindaco di Casciago Alberto Gaggioni. Lo stabile non è stato dichiarato inagibile.