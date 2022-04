Inizia bene il campionato dei Patrini: sconfitta Brescia 6-1

Inizia al meglio la stagione 2022 dei Patrini di Malnate, che alla prima di campionato, sul campo amico del Gurian Field, hanno battuto con un netto 6-1 la Leonessa Brescia.

LA CRONACA

Sabato 2 aprile 2022 presso il campo Gurian Field di Malnate ha avuto luogo il primo match che di fatto ha inaugurato il campionato nazionale di baseball per ciechi 2022.

Ad affrontarsi erano i Patrini Malnate e la Leonessa Brescia, entrambe semifinaliste nel campionato scorso.

La partita si è conclusa con il risultato di 6-1 per la compagine di coach Francesco Volo, che è riuscita a esprimere fin da subito un ottimo gioco in difesa e in fase di battuta ed una discreta rapidità nel girare tra le basi, che ha consentito loro di segnare 6 punti in 3 riprese determinando l’esito della partita.

Dall’altra parte, anche la Leonessa ha difeso complessivamente bene ma in attacco nulla ha potuto contro lo strapotere difensivo di Casale, autore di ben 20 assistenze.

Infine tra le curiosità della partita da segnalare il ritorno nelle fila dei Patrini di Antonio Burgio e l’esordio del neo manager Michele Bianchi per la Leonessa Brescia.

Sugli altri campi, la prima giornata del 2022 è stata sfiorata dal maltempo e disputata con temperature ancora piuttosto rigide. Netti successi prima del limite delle favorite Thurpos e Lampi nei derby di Cagliari e Milano e vittoria per gli Umbria Redskins nello scontro diretto contro Roma All Blinds.

Il derby di Firenze, a causa dell’impraticabilità del campo dovuta all’intensa pioggia del giorno prima, non si è potuto disputare e sarà recuperato giovedì 7 aprile.