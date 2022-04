La Uyba in cerca del colpaccio a Scandicci nella Gara1 dei quarti playoff

Scattano i playoff nel campionato di Serie A1 di pallavolo femminile: domenica 10 aprile la Unet e-work Busto Arsizio sarà impegnata al Palazzetto dello Sport di Scandicci per la prima partita dei quarti di finale contro le padrone di casa della Savino del Bene di coach Barbolini (inizio ore 17.00).

La sfida tra la quarta e la quinta formazione in classifica al termine della regular season è sulla carta la più equilibrata del lotto e si preannuncia particolarmente appassionante. Le due formazioni sono infatti decise a conquistare la vittoria in Gara1 in vista del retour match di mercoledì alla e-work Arena: chi si prende il vantaggio avrà due occasioni per chiudere i conti e guadagnare la semifinale.

Per la Uyba non sarà semplice espugnare Scandicci, anche a causa degli accadimenti delle ultime settimane, che hanno riportato Poulter negli Usa e costretto la società a correre ai ripari. L’argentina Victoria Mayer – nuova palleggiatrice – si è allenata bene in settimana con le compagne ma è ancora alla ricerca di quell’intesa che normalmente si costruisce solo con il tempo. Inoltre coach Musso potrebbe dover fare a meno di Lucia Bosetti che è ancora alle prese con il problema alla schiena che l’aveva tenuta in panchina contro Cuneo dove era stata schierata in regia. Un ruolo che appare davvero “maledetto” visti anche i guai di Sofia Monza.

Dall’altra parte della rete invece nessun problema per coach Barbolini che potrà disporre di tutte le sue titolari, a partire dall’opposta Antropova, che dal suo arrivo in toscana ha macinato punti su punti. In regia per le toscane ci sarà Malinov, mentre al centro la coppia Alberti e Lubian. Terminali offensivi Pietrini e Natalia, mentre a difendere il campo ci sarà il libero Brenda Castillo. La Savino Del Bene è forte, senza dubbio, ma non una corazzata: Busto sa che il peso del pronostico sarà sulle spalle delle toscane e si augura che la tenuta mentale non sia all’altezza di quella tecnica.

A presentare la trasferta è la giovane Chiara Bressan che sottolinea come sarà fondamentale la forza del gruppo: «Le partite con Scandicci sono sempre state equilibrate, non solo in questa stagione. Mi aspetto una serie lunga e combattuta nonostante è innegabile che le toscane siano favorite: noi abbiamo avuto poco tempo per lavorare con la nuova palleggiatrice Mayer, ma siamo fiduciose. Sicuramente dovrà essere la forza del gruppo la nostra arma vincente per arginare le qualità della Savino del Bene che con l’ingresso di Antropova ha migliorato il suo già alto livello di gioco».

Savino del Bene Scandicci – Unet e-work Busto Arsizio Scandicci: 1 Angeloni, 2 Alberti, 3 Silva Correa, 5 Malinov, 6 Napodano, 7 Pietrini, 9 Lubian, 10 Natalia, 11 Lippman, 16 Bartolini, 17 Antropova, 18 Camera, 19 Sorokaite, 24 Castillo. All. Barbolini.

Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 4 Mayer, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

