Inseguimento in viale della Gloria a Busto Arsizio venerdì sera

L’hanno fermato con la mossa a tenaglia: una volante da una parte l’altra dal lato opposto che hanno messo i freni a quella utilitaria scura che sfrecciava venerdì sera in viale della Gloria a Busto Arsizio: una scena che ha lasciato a bocca aperta decine di persone che hanno assistito all’arresto di una persona, finita in manette al comando cittadino (nella foto).

Erano circa le 18.30 di sabato 23 aprile quando nel tratto di Viale Duca D’Aosta molti passanti non hanno potuto far a meno di veder sfrecciare nel traffico un’auto della Polizia Locale: gli agenti, con estrema rapidità sono scesi dall’auto bloccando un ragazzo alla guida di una VW Polo.

In un attimo è stato ammanettato e portato all’interno di un altra auto della Locale sopraggiunta pochi istanti dopo.

Gli agenti, dopo un rapido controllo nella macchina del giovane fermato, sono risaliti a bordo, e portando via auto e conducente, si sono diretti verso via Molino a sirene spiegate.

Dal comando cittadino, al momento non trapelano informazioni, in quanto sembrano in corso attività particolari di contrasto alla criminalità che sempre più utilizza veicoli di dubbia provenienza per compiere azioni illecite.