“Insieme dietro la Croce”. La via Crucis per le strade di Gerenzano

È per venerdì 15 aprile l’appuntamento con l’evento “Insieme dietro la Croce”, organizzato dalla chiesa parrocchiale di Gerenzano in occasione della Pasqua, la festa cristiana che commemora la risurrezione di Gesù dai morti e descritta nel Nuovo Testamento.

La parrocchia invita i fedeli ad addobbare finestre, portoni, cortili lungo il percorso dove passerà il corteo religioso. Si partirà alle ore 20:45 dal sagrato della chiesa parrocchiale, in piazza Alcide de Gasperi, per poi proseguire lungo via Einaudi, via I° maggio, via Alfieri, via Alpini, via Quarto dei Mille, via San Gabriele del Carso, via Quarto dei Mille, piazza Alcide de Gasperi.