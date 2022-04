Investita una mamma col suo bambino a Busto Arsizio

Una donna di 27 anni è stata investita da un’auto mentre stava attraversando insieme al proprio bambino a Busto Arsizio. L’incidente è avvenuto venerdì 22 aprile poco prima delle 9 di mattina lungo il corso Europa.

Sul posto sono subito accorsi il personale sanitario, con due ambulanze e un’automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale di Busto Arsizio. Ad aver riportato ferite è stata solo la donna, una 27enne, che tuttavia sembrerebbe non aver riportato gravi conseguenze. Dopo i primi accertamenti sul posto è stata trasferita in ospedale a Legnano in codice giallo.