A Ispra torna Pedalarcultura: una domenica in bici nella natura

La manifestazione organizzata dalla Libereria e dalla Bottega del Romeo di Ispra è fissata per domenica 10 aprile

Una bella domenica in bicicletta per riscoprire i luoghi dietro casa e le meraviglie della natura. A Ispra domenica 10 aprile ritorna Pedalarcultura: l’appuntamento annuale organizzato dalla Libereria e dalla Bottega del Romeo. L’iniziativa quest’anno avrà come tema gli uccelli, che – armati di binocolo e con un po’ di fortuna – si riusciranno ad avvistare durante il tragitto.

Il programma prevede 20 chilometri di pedalata attraverso strade secondarie e sterrate. Una giornata da trascorrere tra prati, specchi d’acqua e boschi. La partenza è alle 10 da Ispra, mentre il ritorno è previsto per le 16. La pedalata si alterna a momenti di osservazione con binocolo, per avvistare la fauna e i bellissimi paesaggi naturali, ma anche occasioni per conoscere da vicino l’arte della falconeria.

Per partecipare è necessario iscriversi entro giovedì 7 aprile telefonando al numero 348 8516760 oppure scrivendo una mail a lalibereria@bottegadelromeo.com . La quota di partecipazione è 25 euro per gli adulti e 15 euro per i minori di 15 anni. Il pranzo è incluso, mentre la bici è possibile noleggiarla. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook e sul sito della Bottega del Romeo.