“Ivan Vavassori è ancora vivo è sopravvissuto all’attacco in Ucraina”

Un nuovo messaggio diffuso attraverso il suo profilo Instagram dona un po’ di speranza per le sorti di Ivan Vavassori, ​​l’ex portiere di Pro Patria e Legnano che si trova in Ucraina a combattere come foreign fighter. Nella mattina di lunedì 25 aprile attraverso una prima comunicazione era stato riferito di un attacco ad un battaglione a Mariupol che poteva aver coinvolto anche lo stesso Vavassori. In serata attraverso una nuova comunicazione da parte di chi sta gestendo il suo account è stato fatto sapere che al momento il giovane sarebbe in salvo: “La squadra di Ivan è sopravvissuta. Stanno cercando di venire indietro. Il problema è che sono circondati dalle forze russe e non si sa quanto tempo e in che modo potranno tornare. Ci sono 5 persone morte e 4 feriti ma non conosciamo i loro nomi. Una squadra sta cercando di portarli indietro“.

Nato in Russia, e adottato all’età di 5 anni, l’ex calciatore Ivan Luca Vavassori, figlio dell’ex patron della Pro Patria Pietro Vavassori e di Alessandra Sgarella, è sul fronte a combattere al fianco degli ucraini in quella definisce «una guerra che non è solo degli ucraini, ma di tutto il mondo».