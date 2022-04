Jemoli tiene alta l’attenzione della Openjobmetis: “Vietato sottovalutare Treviso”

“Contro Treviso non sarà una partita semplice”. In vista della 25esima di campionato di domenica 10 aprile, turno che vedrà contrapposte a Masnago la Pallacanestro Openjobmetis Varese e la Nutribullet Treviso Basket, è il responsabile scouting varesino e assistente di Roijakkers Matteo Jemoli a parlare ai microfoni biancorossi.

«Domenica affrontiamo Treviso, una squadra che sta vivendo un momento difficile della stagione, ma non per questo dobbiamo pensare che sarà una partita semplice, anzi. Parliamo di una formazione che può contare su un roster importante formato da giocatori di livello come Sokolowski, Dimša e Sims oltre ad un italiano dal futuro più che roseo come Bortolani».

«Ad inizio settimana hanno cambiato allenatore – sottolinea Jemoli, concludendo -, come spesso succede in questi casi ci aspettiamo una reazione; per questo motivo dovremo essere ancora più pronti ad affrontare questo impegno pensando molto a noi stessi perché ci saranno sicuramente dei cambi a livello tecnico e tattico che ad oggi non possiamo sapere. Dovremo essere molto determinati e concentrati e dovremo commettere il minor numero di errori, auspicando anche nella presenza cospicua del nostro pubblico visto il ritorno al 100% della capienza».