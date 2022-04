La Amca Elevatori Varese ospita Padova e va a caccia della finale promozione

È a un bivio importante la stagione della Handicap Sport Varese. I biancorossi di coach Bottini ospitano sabato 30 aprile (ore 14) al PalaCusInsubria l’Antenore Energia Padova nella gara di ritorno del primo turno della seconda fase del campionato di Serie B. Una doppia sfida iniziata settimana scorsa sul campo dei veneti quando l’Amca Elevatori ha vinto con il punteggio di 67-36.

Il retour match dovrebbe essere quindi una formalità per i varesini che pure in formazione rimaneggiata avevano trovato ben 41 punti dall’accoppiata Pedretti-Molteni e che già nel corso del primo temo erano riusciti a mettere un buon margine tra sé e gli avversari. La stessa concentrazione mostrata a Padova dovrà però essere impiegata nel palazzetto di Bizzozero così da tenere alla larga qualsiasi pericolo. (nella foto: Pedretti – M.Longo/HSV)

L’Amca Elevatori dovrebbe inoltre essere al completo: rispetto a gara1 Bottini recupera sia Riccardo Marinello (che era rimasto a casa per motivi di lavoro) sia Francesco Roncari, fermato in extremis settimana scorsa per una indisposizione. L’idea è quella di mettere in cassaforte il risultato e affinare i meccanismi per il turno successivo, quello decisivo per la promozione in Serie A.

Se Varese batterà Padova infatti, dovrà affrontare la finale in due partite in calendario il 14 e il 21 maggio contro la vincente della serie tra Gradisca-Castelvecchio e Bologna: i goriziani sono i favoriti per il doppio confronto ma all’andata sul campo di casa hanno vinto con un margine limitato, di soli 7 punti. Il match all’ombra delle Due Torri si preannuncia quindi equilibrato e appassionante, con l’Amca Elevatori spettatrice interessata.