La balneabilità del lago di Varese, l’omicidio passionale di Carol e l’apertura del BAFF nel podcast del 1 aprile

Il risanamento delle acque del lago di Varese prosegue con risultati positivi. Lo ha affermato il Comitato che segue le opere di risanamento che ha annunciato l’apertura di una stagione di balneazione nell’estate prossima anche se sperimentale. In cosa consista la sperimentazione non è ancora stato reso noto: si sa soltanto che potrà avvenire nei mesi di luglio e agosto e riguardare un numero limitato di punti in vista dell’avvio definitivo dalla stagione 2023.

Arrestato mentre è sdraiato sulla poltrona del dentista. È avvenuto a opera degli uomini del Commissariato di Busto Arsizio che hanno fatto un blitz nello studio. In manette è finito un cittadino marocchino ritenuto a capo di una banda dedita allo spaccio sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione di Milano sono stati ritrovati chili di cocaina, eroina, hashish e un piccolo tesoretto in euro e franchi svizzeri. Arrestato anche il complice sorpreso a spacciare nei boschi di Lonate Pozzolo.

Ci sarebbe il movente passionale nell’omicidio di Carol Maltesi, la giovane di 26 anni uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa Davide Fontana. Secondo gli inquirenti, l’omicida avrebbe perso la testa quando la donna gli ha rivelato la sua volontà di trasferirsi a Verona per stare vicino al figlio. L’uomo avrebbe quindi approfittato della fiducia di Carol per ucciderla, inscenando un gioco erotico che i due avevano già fatto.

È stato assolto per insufficienza di prove il giovane accusato di aver estorto del denaro a un prete di Saronno. Secondo l’accusa lui e un amico erano stati ospitati nella parrocchia dal sacerdote che aveva avuto con loro rapporti sessuali. Il prete sarebbe poi stato ricattato e avrebbe denunciato i due impaurito per le percosse e le minacce subite.

Sarà Bille August, regista danese di respiro internazionale, il primo super ospite dell’edizione 2022 del Busto Arsizio Film Festival che si svolgerà dal 3 al 9 aprile. Ad inaugurare la rassegna cinematografica sarà Sarà Liana Orfei, domenica 3 aprile alle 11.30 allo Spazio Festival (Piazza San Giovanni), con la sua autobiografia Romanzo di vita vera

