La Banca Mondiale rivede al ribasso le stime di crescita globali

La Banca Mondiale taglia le stime di crescita globali: dal 4,1% al 3,2%. Le ragioni di questa previsione sono legate alla guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha detto il presidente della Banca Mondiale, David Malpass, che al contempo ha annunciato un pacchetto di misure da 170 miliardi di dollari, maggiore di quello dispiegato per il Covid da 157 miliardi, per aiutare i suoi membri ad affrontare le crisi in corso. Per l’Ucraina è stato stanziato quasi 1 miliardo di dollari in finanziamenti di emergenza e altri 1,5 miliardi di dollari andranno a sostenere i servizi governativi essenziali.

Nelle osservazioni, di lunedì 18 aprile, Malpass si è detto molto preoccupato per la presenza di gravi crisi contrapposte. Oltre all’invasione russa dell’Ucraina ci sono il Covid 19 e lo spettro dell’inflazione. Una situazione che peserà soprattutto sui paesi in via di sviluppo che stanno affrontando improvvisi aumenti dei prezzi di energia, fertilizzanti e cibo con la prospettiva quasi certa di vedersi aumentare i tassi di interesse. «Tutto questo – ha detto Malpass – sta spingendo i tassi di crescita globale ancora di più verso il basso e i tassi di povertà verso l’alto. Abbiamo abbassato il nostro tasso di crescita del 2022 al 3,2% dal 4,1% di prima. Le persone stanno affrontando capovolgimenti nello sviluppo per l’istruzione, la salute e l’uguaglianza di genere. Stanno affrontando una riduzione dell’attività commerciale. Inoltre, le crisi del debito e il deprezzamento della valuta hanno un peso che grava pesantemente sui poveri».