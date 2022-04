La band Il Triangolo compie dieci anni: “Vi invitiamo alla nostra festa”

Un appuntamento speciale, una serata per rivivere “tutte le canzoni” della loro discografia, a dieci anni dall’esordio. La band Il Triangolo da appuntamento ai fan per il 4 maggio al Circolo Magnolia di Milano. Una serata annunciata sulla pagina Facebook della band con questo messaggio: “Dieci anni fa, proprio in questi giorni, usciva “Tutte le canzoni”, il nostro primo album (con la casa discografica varesina Ghost Record ndr). Ci sembrava già un successo esserci riusciti e non avremmo mai immaginato che quel disco ci avrebbe portato su e giù per l’Italia, dividendo i migliori palchi con le migliori band della scena. Per festeggiare il decennale torniamo sul palco sul quale siamo stati più spesso, quello a cui siamo più affezionati, per fare una grande festa insieme a tutti coloro che questo disco l’hanno ascoltato, suonato, amato, cantato”.

Una serata per ripartire, per tornare a condividere musica ed emozioni: «Il Circolo Magnolia è il locale dove siamo cresciuti, dove abbiamo fatto molti dei nostri concerti e ci sembrava il luogo adatto per fare questa cosa – racconta Marco Ulcigrai, cantante della band nata nel 2011 insieme a Thomas Paganini -. Sarà un concerto con diversi ospiti, “Divi” cantante dei Ministri, ma anche Elton Novara a completare la formazione alle chitarre. In apertura ci saranno i Gospel-Band di Lorenzo Balice, che come noi arrivano dal Lago Maggiore, ci conosciamo da sempre».

Il Triangolo, molto amato dalla scena indie milanese e non sono, ha iniziato il suo percorso artistico da Luino, per poi farsi conoscere nella piccola città di Varese ed espandere la sua fama. «Abbiamo iniziato che eravamo poco più che ventenni. Da allora, le cose sono cambiate e siamo cambiati anche noi. Non è cambiata la nostra ricerca però, che sta sempre nelle stesse liriche. Piuttosto, stiamo approfondendo le nostre personalità, abbiamo capito che sono mutevoli e hanno tante influenze ed è bello vedere come, alla fine, tutto si incastra in modo naturale nelle canzoni».

La pandemia ha bruscamente fermato il percorso della band. A pochi mesi dall’uscita dell’album “Faccio un cinema” si è fermato tutto, ma non la loro creatività: «Stiamo lavorando a quattro nuovi pezzi, stiamo finendo di mixarli e potrebbero uscire a breve. Si legano tra loro per affinità e tematiche. Rispetto ai brani precedenti abbiamo fatto un lavoro più ricco a livello di produzione, inserito una bella sezione di archi, poi ci sono come al solito tante chitarre e per il resto siamo Il Triangolo che conoscete».

I testi si muovono tra nostalgia e romanticismo, storie di provincia, con la citazione di un famosa discoteca di Luino, e storie d’amore. «Questa concerto per noi è un punto di ripartenza, volevamo ricordare con una festa il disco d’esordio e ripartire da qui, dove siamo arrivati fino ad ora». Il 4 maggio sarà quindi l’occasione per riascoltare dal vivo brani come “Giurami”, “Canzone per una ragazza libera”, “La primavera”, fino alle più recenti “Nella testa”, “Faccio un cinema”, “Volevo un vizio”, “Ivan”.