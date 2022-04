La bellezza della luce, tornano gli appuntamenti culturali con la società astronomica Schiaparelli

Con lo sbocciare della bella stagione riprendono gli appuntamenti culturali in città della Società Astronomica “Schiaparelli”. Si parte venerdì 29 aprile alle ore 21 presso il Salone Estense del Comune di Varese con una conferenza del professore Luca Molinari, docente di Fisica Teorica presso l’Università degli Studi di Milano e presidente della stessa Società Astronomica. Il professor Molinari terrà una serata sulla bellezza della luce.

In nessun luogo conosciuto la luce si manifesta in fenomeni tanto diversi come sulla Terra, il pianeta blu, nel sottile guscio d’aria illuminato dal Sole.

La sorgente è una sola, praticamente costante, ma le possibilità offerte da aria, acqua e ghiaccio sono molte e talvolta spettacolari.

Sarà l’occasione per passeggiare tra arcobaleni, aloni, colori che non vediamo, e leggi fisiche, accompagnati da immagini di artisti che hanno catturato e ci restituiscono la bellezza della luce.

La serata è gratuita, non è necessaria la prenotazione, ma è obbligatorio il Green Pass Rafforzato e la mascherina FFP2.