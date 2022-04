“La bellezza ritrovata”, la fotografia protagonista alla Galleria Boragno di Busto Arsizio

È una primavera all’insegna della fotografia quella della Galleria Boragno: anche quest’anno gli spazi di via Milano 4 a Busto Arsizio sono tra le location selezionate per la nuova edizione del Festival Fotografico Europeo organizzato da AFI-Archivio Fotografico Italiano.

Ecco il dettaglio degli eventi in programma:

– venerdì 22 aprile alle 18.30 sarà inaugurata alla Galleria Boragno la mostra fotografica “La bellezza ritrovata – Voci e colori dal confine del mondo“, con fotografie di Charley Fazio e parole di Titti Di Vito. L’esposizione, che fa parte del programma del Festival Fotografico Europeo ed è organizzata dall’associazione di promozione sociale Joy for Children, resterà aperta al pubblico fino a domenica 8 maggio, dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 18.30 (sarà possibile visitarla anche la mattina su prenotazione all’indirizzo info@joyforchildren.it).

Dieci le opere in mostra: dieci fotografie che raccontano la storia di un popolo, quello della Siria, dimenticato nella terra di mezzo, tra il passato cancellato dalla guerra e la miseria del presente dilatata all’infinito. Dieci pillole di bellezza in stampa Fine Art, su carta di altissima qualità Hahnemühle, che verranno esposte per celebrare la resilienza dei sopravvissuti al confine del mondo.

Charley Fazio, fotografo professionista di Palermo, si è imbattuto negli sguardi dei bambini siriani rifugiati a Kilis e li ha resi protagonisti del suo lavoro e della sua vita. Dopo averli immortalati con la sensibilità artistica che lo contraddistingue, ha fondato Joy for Children APS (www.joyforchildren.it) per restituire loro l’immenso credito di amore ricevuto dai piccoli rifugiati.

La meraviglia di un tramonto, i chiaroscuri di un vicolo, la luce di un sorriso sono le testimonianze della vita che resiste anche nel dramma dell’esilio, del tempo sempre più sospeso nella dimenticanza globale.



Sabato 30 aprile alle 17.30, in occasione della mostra, sarà presentato l’omonimo volume fotografico, stampato su carta pregiata da Grafiche Antiga, azienda leader nella stampa d’autore. Oltre 200 pagine di fotografie accompagnate dai testi di Titti Di Vito, in italiano e inglese, racchiusi tra la prefazione di Shady Hamadi e la postfazione di Angela Caponnetto.

Per ulteriori informazioni sul Festival Fotografico Europeo è possibile visitare il sito ufficiale www.europhotofestival.com.

– mercoledì 27 aprile alle 18 si terrà alla Galleria Boragno la presentazione del libro “La Chiesa dei Frati nel centenario della Consacrazione del Santuario Sacro Cuore”, volume che ricorda lo storico anniversario celebrato lo scorso anno e racconta l’arrivo a Busto Arsizio, il 17 aprile di 120 anni fa, dei primi frati minori dell’ordine di San Francesco, che diedero vita alla pastorale nel rione “straa balon” (l’attuale via XX Settembre con le vie limitrofe).

Il libro sarà presentato da Giovanna Bonvicini e Roberto Albè con l’introduzione di padre Illuminato Colombo, guardiano del Convento dei Frati di Busto Arsizio.

– venerdì 29 aprile alle 18, sempre nel quadro del Festival Fotografico Europeo, sarà presentato il libro “Gli Orienti di Pasolini” di Roberto Villa, volume fotografico pubblicato da NFC Edizioni e dedicato al cinema di Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita dell’artista. Al termine della presentazione sarà possibile visitare, insieme all’autore, la mostra in corso presso il museo di Palazzo Marliani Cicogna, in piazza Vittorio Emanuele.