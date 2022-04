La BiblioUnione di Bardello è pronta ad aprire: si cercano volontari

Volontari cercansi per avviare la BiblioUnione. L’appello è stato lanciato dai due giovani residenti di Bardello che, qualche anno fa, avevano deciso di scommettere sulla cultura, allestendo uno spazio biblioteca nell’ex sala polivalente del Comune di Bardello in via Matteotti 2. Ormai i tempi sono maturi per avviare il progetto

Francesca Principi e Alessio Furiga cercano volontari con cui condividere l’impegno di tenere aperto e attivo lo spazio nei giorni di martedì e giovedì dalle 14 alle 18.

Il servizio è quello tradizionale di una biblioteca con l’aggiunta della consegna a domicilio per favorire i soggetti più fragili.

Chi volesse informazioni o segnalare candidatura può scrivere a bibliounionedomicilio@libero.it