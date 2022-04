La consegna degli olii santi nella basilica di San Vittore a Varese e gli orari delle messe del Triduo pasquale

Venerdì 15 aprile, alle 12, monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, porterà personalmente nella Basilica di San Vittore a Varese gli Olii consacrati durante la Messa Crismale del Giovedì Santo nel Duomo a Milano.

Già lo scorso anno Delpini aveva compiuto lo stesso gesto poiché, a causa delle norme anti-covid, solo una parte del clero diocesano aveva potuto concelebrare la tradizionale Messa crismale del Giovedì Santo.

Ad accoglierlo in basilica ci saranno i decani della Zona Pastorale II, chiamati a custodire con fede l’Olio dei Catecumeni utilizzato per il Battesimo, il Crisma necessario per la Cresima e l’olio per l’unzione degli Infermi. Ciascun sacerdote, poi, li porterà nelle proprie comunità così da raggiungere tutti i fedeli delle oltre 230 parrocchie della Zona di Varese.

Sarà un’occasione di preghiera particolare, nel pieno del Triduo pasquale, cui sono invitati tutti i fedeli e in particolare i ragazzi di 5a elementare della comunità pastorale Sant’ Antonio abate coi loro genitori.

«La presenza dell’Arcivescovo è sempre un segnale significativo per le nostre comunità – dice monsignor Luigi Panighetti, prevosto e Decano di Varese -. Rinnovare il gesto della consegna degli Oli, che sottolinea l’attenzione a tutti i territori della Diocesi di Milano, mostra la volontà di partecipare attivamente alla vita delle persone e delle parrocchie. Pandemia e venti di guerra ci hanno inevitabilmente scoraggiato, ma la speranza di vita nuova, che è la risurrezione di Cristo, può rinnovare il nostro cuore e i nostri pensieri. Invito tutti a pregare per questo con il nostro Arcivescovo venerdì a mezzogiorno nella Basilica di San Vittore».



Ed ecco il programma delle celebrazioni nella comunità pastorale Sant’Antonio Abate

14 APRILE – GIOVEDÌ SANTO

BASILICA SAN VITTORE (La chiesa è aperta tutto il giorno): ore 8.30 Lodi; ore 10 Celebrazione della Parola; ore 15.30 Preghiera per ragazzi; ore 21 S. Messa nella Cena del Signore reposizione SS. Sacramento nel Battistero di san Giovanni.

BOSTO – SAN MICHELE ARC. (La chiesa è aperta tutto il giorno): ore 8.30 Lodi e Celebrazione della Parola; ore 18.30 S. Messa nella Cena del Signore.

BRUNELLA – S. ANTONIO DI PADOVA (La chiesa è aperta tutto il giorno): ore 9 Lodi e Celebrazione della Parola; ore 18.30 S. Messa nella Cena del Signore.

CASBENO – S. VITTORE M. (La chiesa è aperta tutto il giorno): ore 8.30 Lodi e Celebrazione della Parola; ore 18 S. Messa nella Cena del Signore.

15 APRILE – VENERDÌ SANTO

BASILICA (La chiesa è aperta tutto il giorno): ore 8.30 Lodi; ore 10 Via Crucis; ore 12 Accoglienza OLI SANTI, presiede l’Arcivescovo di Milano; ore 15 Celebrazione della Passione del Signore; ore 21 Via Crucis e Celebrazione nella Deposizione del Signore

BOSTO (La chiesa è aperta tutto il giorno) ore 8.30 Lodi; ore 15 Celebrazione della Passione del Signore; ore 21 Via Crucis al Monte Bernasco, partenza dall’inizio di via dei Boderi

BRUNELLA (La chiesa rimarrà aperta tutto il giorno): ore 9 Lodi; ore 15 Celebrazione della Passione del Signore; ore 21 Via Crucis

CASBENO (La chiesa è aperta tutto il giorno): ore 8.30 Lodi; ore 15 Celebrazione della Passione del Signore; ore 21 Via Crucis

16 APRILE – SABATO SANTO

BASILICA (La chiesa è aperta tutto il giorno): ore 8.30 Lodi; ore 10 Celebrazione della Parola; ore 21 Veglia Pasquale

BOSTO (La chiesa è aperta tutto il giorno): ore 8.30 Lodi e Celebrazione della Parola; ore 21 Veglia Pasquale

BRUNELLA (La chiesa è aperta tutto il giorno): ore 9 Lodi e Celebrazione della Parola; ore 21 Veglia Pasquale

CASBENO (La chiesa è aperta tutto il giorno): ore 8.30 Lodi e Celebrazione della Parola; ore 21 Veglia Pasquale

17 APRILE – SOLENNITÀ DI PASQUA – Le celebrazioni in tutta la Comunità Pastorale seguiranno l’orario festivo.

18 APRILE – LUNEDÌ DELL’ANGELO

BASILICA: Ss. Messe ore 8.30, 10, 11.30, 17.30

BOSTO: Ss. Messe ore 9.30; 11.30

BRUNELLA: Ss. Messe ore 9, 18.00 (tutte in chiesa parrocchiale)

CASBENO: Ss. Messe ore 9, 11.15