La Coppa Italia della Caronnese termina ai rigori: in semifinale va la Virtus CiseranoBergamo

Si ferma ai quarti di finale la corsa della Caronnese in Coppa Italia di Serie D. Al “Comunale” di Caronno Pertusella, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, a festeggiare il passaggio in semifinale è la Virtus CiseranoBergamo. Decisivo dal dischetto la parata del portiere dei bergamaschi Colleoni sul rossoblu classe 2003 Gabriele Folla.

Al termine della gara, mister Manuel Scalise: «I ragazzi hanno fatto un percorso fantastico in Coppa, a fine partita ho detto loro che abbiamo fatto bene e ce la siamo giocata contro una squadra forte. Rimane un po’ di rammarico perché nel primo tempo dovevamo chiuderla con un passivo più pesante, ma ci è mancata un po’ di cattiveria. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno e pensiamo alla prossima partita contro il Varese, che sarà una bella gara contro una squadra forte».

LA CRONACA

Partita equilibrata tra due squadre in salute, nel primo tempo condizionato anche dagli infortuni (out Diatta e Monti) partono meglio i bergamaschi vicini al gol con il tiro di Russo dopo un errore di Cosentino in impostazione, ma l’esterno colpisce solo l’esterno della rete. Poi cresce la Caronnese, prima con il tiro da fuori di Vernocchi, poi con la triangolazione che porta proprio il numero 6 solo davanti a Colleoni, ma la conclusione è debole e centrale. Nel finale di frazione la chance sui piedi di Bardelloni, che colpisce la traversa.

Ripresa con Rocco al posto di Santi (anche lui non al meglio) e dopo undici minuti i rossoblù trovano il vantaggio: cross di Coghetto, tocco con un braccio di Tonoli (pur aderente al corpo) e l’assistente dell’arbitro coadiuva il direttore di gara indicando il rigore. Dal dischetto l’ex Roberto Esposito non sbaglia indirizzando la partita. La Virtus CiseranoBergamo reagisce, Del Prato inserisce Bertoli e Jaouhari e i cambi danno i loro frutti. Prima paratona di Ansaldi sul colpo di testa di Del Carro, poi Bertoli sfiora il pari di testa con il pallone che finisce a lato di un nulla. Ma è Jaouhari a trovare il pareggio con un piazzato dopo la giocata di Bardelloni. Parità anche dopo i cinque minuti di recupero, ai rigori il finale amaro per i rossoblù.

CARONNESE-VIRTUS CISERANOBERGAMO 5-6 dcr (1-1 nei tempi regolamentari)

MARCATORI: 11’ st rig. R. Esposito (C), 35’ st Jaouhari (V).

SEQUENZA RIGORI: Bertoli gol, Esposito gol, Del Carro gol, Vernocchi gol, Jaouhari gol, Arpino gol, Madonna gol, Cosentino gol, Bardelloni gol, Folla parato.

CARONNESE (3-5-2): Ansaldi; Galletti, Arpino, Cosentino; Coghetto, F. Esposito, Vernocchi, Diatta (9’ pt Cretti), De Lucca; R. Esposito (25’ st Folla), Santi (1’ st Rocco). A disp.: Angelina, Zeroli, Lazzaroni, Putzolu, Sardo, Tunesi. All.: Scalise.

VIRTUS CISERANOBERGAMO (4-3-3): Mau. Colleoni; Madonna, Del Carro, Nessi, Tonoli; Monti (21’ pt Belloli, 34’ st Viscardi), Selvatico (25’ st Pellegrini), Careccia (30’ st Jaouhari); Confalonieri (25’ st Bertoli), Bardelloni, Russo. A disp.: Pelliccioli, Gerevini, Moioli, Orfanos. All.: Del Prato.

ARBITRO: Zoppi di Firenze.

NOTE: Giornata coperta e fresca, terreno in erba sintetica. Ammonito: Coghetto, Nessi, Vernocchi. Angoli 2-3. Recupero 2’, 5’.