La diretta della sesta tappa di “VA in giro”: un anello di 17 km intorno all’Eremo di Santa Caterina

“VA in giro”, il grande viaggio di 600 km a piedi e in bicicletta per il Varesotto, giunge alla sua sesta tappa dopo aver pedalato da Luino a Laveno passando dal Cuvignone (l’abbiamo raccontata qui), oggi si torna a camminare. E lo faremo in un luogo noto ben oltre i confini della nostra provincia e tanto caro ai suoi abitanti: il suggestivo Eremo di Santa Caterina del Sasso.

Protagonisti di oggi, oltre all’instancabile e sempre presente videomaker Marco Corso, il nostro “diretùr” Marco Giovannelli accompagnato da Alice Mometti e Alessandra Favaro, che con il loro entusiasmo e la loro energia siamo sicuri vi racconteranno al meglio le bellezze e le peculiarità di questo itinerario, che rientra fra quelli delle Vie Verdi dei Laghi di Agenda21.

La diretta

Ore 10.15

I nostri camminatori sono arrivati a Leggiuno: un buon caffè al bar dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso prima di scendere e intraprendere il sentiero ad anello che ci riporterà alla partenza. Ai tre protagonisti di oggi si è aggiunto Marco Corso, il nostro video-maker e giornalista che ormai conoscete. Se non altro per le incredibili calze gialle fluo che ha indossato durante le prime tappe del cammino in montagna. Buona continuazione!

Ore 9.30



La bellezza del cammino? Scoprire luoghi e beni del territorio che non si incontrano mai in macchina. Questa è la chiesetta di San Defendente sul percorso che da Cerro di Laveno arriva all’Eremo di Santa Caterina del Sasso.







Ore 9.00



Si parte! Il Lago Maggiore ha accolto i nostri camminatori con i suoi bellissimi colori, nonostante le nuvole. Il cammino di oggi ci porterà a scoprire uno dei sentieri più belli. Buon cammino al direttore Marco Giovannelli, ad Alessandra Favaro e Alice Moretti.

I protagonisti e caratteristiche della tappa

La tappa è una tappa un po’ lunga ma tutto sommato facile: un giro ad anello di 17 km con circa 400 metri di dislivello positivo. Cuore dal percorso l’Eremo a picco sul Lago Maggiore, ma non solo.

In cammino Marco Giovannelli, alias “il diretùr” probabilmente non ha bisogno di presentazioni. Le facciamo lo stesso? D’accordo, è il direttore di VareseNews e un grande appassionato di cammini. Ha percorso la Via Francigena dal Gran San Bernardo a Roma, il Cammino di Santiago (anche nella variante portoghese) e diversi cammini minori. E’ autore, per Terre di Mezzo Editore, della guida alla Via Francisca del Lucomagno.

Alessandra Favaro, giornalista e conten creator. Entusiasmo a mille per essere dei nostri, Alessandra è anche volontaria del WWF e con lei scopriremo quali emozioni può regalare un cammino in compagnia.

Alice Mometti, guida escursionistica ambientale. Alice è appassionata e grande conoscitrice di piante. Una vera anima selvatica, (su Instagram la trovate proprio così: @anima.selvatica) che non vede l’ora di guidarvi alla scoperta del bello che ci circonda.

