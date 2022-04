La diretta di “Va in giro” da Luino a Laveno: la prima tappa in bici

Finite le prime quattro tappe di VA in giro, tutte sulle montagna nell’Alto Varesotto con i loro quasi 3mila metri di dislivello e circa 60 km, oggi si VA in giro in bici. Una tappa lunga, con tante salite fra cui quella storica, ciclisticamente parlando, al Passo del Cuvignone. Si passerà dalla pista ciclopedonale del Margorabbia e della Valcuvia fino a Casalzuigno. Qui sosta obbligata a Villa della Porta Bozzolo e poi via che si sale.

A pedalare la nostra Elena Maj, scalatrice su due ruote, insieme a suo figlio Riccardo Bertone.

La diretta

Ore 12:00

E dopo quella a 4 zampe, che dire dell’accoglienza a due zampe che ci ha riservato Cuvio?! Giorgio e la sua bicicletta ci faranno da guida per un tratto. Con quella bici Giorgio ha girato mezzo mondo e fatto più volte il cammino di Santiago.

Ore 11:30

La popolazione locale mostra grande affetto per i nostri pedalatori. In un momento di slancio un bovino non ha saputo contenere la gioia per il fatto che VA in giro sia passato dalle sue parti e ha pensato bene di dimostrarlo leccando Elena con grande impegno.

Con un fare decisamente più distaccato, anche la popolazione di ovini della Valcuvia è sembrata amichevole e contenta del nostro passaggio.

Ore 11:00

Pedalando lungo la Valcuvia incontriamo un meraviglioso glicine. In questi giorni sono un vero spettacolo, con in mezzo la nostra Elena poi, neanche a dirlo.

Ore 10:30

Si comincia a pedalare dolcemente lungo la ciclopedonale della Valcuvia, costeggiando il fiume Margorabbia e con i monti Sette Termini, San Michele e San Martino che ci guardano dall’alto.

Ore 9:30

Si parte da Luino con una bellissima giornata di sole davanti al blu del Lago Maggiore. Elena e suo figlio Riccardo raccontano la tappa, l’emozione nel dover affrontare una salita storica come quella del Cuvignone, il “ce la farò?” che ogni volta si presenta nella mente prima di farla e il fatto che per Riccardo sia il battesimo su questa montagna. Non mancano gli inconvenienti tecnici: prima della salita al Cuvignone un amico raggiungerà Elena per portarle una bicicletta, visto che quella con cui è partita stamattina sembra non essere al 100%. Se si è partiti un po’ in ritardo è ovviamente colpa di Marco Corso, che è arrivato in ritardo dopo aver camminato solo 4 giorni in montagna consecutivi con un set cinematografico nello zaino.

I pedalatori e le caratteristiche della tappa

Elena Maj, volto storico di VareseNews che si occupa dell’amministrazione, appassionatissima di bicicletta e grande scalatrice. Non ha peli sulla lingua, come potete vedere:

Riccardo Bertone, il figlio di Elena Maj. Studente, ha ereditato dalla mamma la passione per le due ruote. Oggi per lui è una giornata importante: quella del suo battesimo sul Cuvignone.

La tappa è lunga 45 km e si dovranno affrontare 900 metri di dislivello. Forza ragazzi!