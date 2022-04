Per la discarica abusiva di Cadegliano Viconago presto lavori di rimozione

Gli alberi, il fabbricato diroccato e il terreno sbancato ripreso dall’elicottero, pieno di rifiuti (foto). Sono passati due anni dall’operazione dei carabinieri forestali che aveva identificato e poi messo sotto sequestro l’area immediatamente a ridosso del confine con la Svizzera proprio a un passo dal fiume Tresa e per la quale si celebra in questi giorni il processo dinanzi al tribunale di Varese. La notizia che parte dei rifiuti – prevalentemente laterizi – verranno a breve rimossi è forse il fatto saliente se non dal punto di vista giuridico, perlomeno ambientale e paesagistico.

Lo ha reso noto l’avvocato Matteo Pelli che difende uno egli imputati il quale è stato ammesso a oblazione condizionata alla rimozione di alcuni laterizi, in particolare grossi autobloccanti che verranno rimosse a spese dell’imputato il quale pagherà appunto un’oblazione.

Il prossimo 3 maggio invece la decisione sui riti alternativi chiesti da alcuni imputati, in tutto 9. Sull’indagine il tribunale viole fare chiarezza dal momento che nel corso delle indagini, i rilievi fecero emergere una consistenza pari a circa 15.000 metri cubi di rifiuti di vario genere, quali ad esempio: pneumatici fuori uso, traversine ferroviarie, rifiuti plastici, terre e rocce da scavo, residuati di lavorazioni edili, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), lastre di “eternit”, secchi di vernici e batterie per veicoli.