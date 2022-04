La Fanfara dei bersaglieri di Lonate apre i nuovi corsi di musica per ragazzi

Sembra ieri che le vie di Lonate Pozzolo si riempivano di bersaglieri di corsa, per i 50 anni della Fanfara Tramonti-Crosta. Era il 2017 e ora la Fanfara taglia il traguardo di un altro lustro, quello dei 55 anni.

Di mezzo c’è stato il Covid ed è dunque con soddisfazione che oggi «dopo 2 anni circa di blocco dovuti alla situazione pandemica», quelli della fanfara bersaglieri di Lonate annunciano che «offre nuovamente la possibilità di iscriversi ai corsi musica da noi tenuti».

«È da circa quarant’anni anni o più che la Fanfara di Lonate presente sul territorio con diverse attività ed in particolar modo investe e supporta la scuola musica Nella nostra sede di Tornavento in Via De Amicis, 1 , offriamo la possibilità di avvicinarsi al mondo della musica con il supporto di docenti qualificati ed esperti , il corso e’ aperto a tutti a ragazzi giovani adulti ed adolescenti».

Le nuove leve vengono poi man mano inserite in Fanfara, con tanto di divisa per far parte pienamente di questa particolarissima formazione, che si esibisce spesso accanto ad altre fanfare militari italiane e straniere, in particolare negli eventi detti “tattoo”.

I recapiti sono questi: telefono / whatsapp 349 4022028 oppure 351 8459239 oppure email a info@fanfaralonate.net

Per il resto la Fanfara – che ha la sua sede a Tornavento – si prepara appunto anche agli eventi per degnamente celebrare i 55 anni: il clou dovrebbe essere nel mese di luglio.