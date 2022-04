La Festa della Liberazione in provincia di Varese

BUSTO ARSIZIO – Circolo Gagarin e Anpi Busto organizzano per giovedì 21 aprile alle 21 presso la sede del Circolo, in via Luigi Galvani 2, una serata dedicata al film di Liliana Cavani “La donna nella Resistenza” – L’articolo di presentazione

CARONNO PERTUSELLA – Un corteo per le vie centrali della città con autorità e associazioni cittadine e la presentazione del libro “Partigiane” gli eventi per il 77esimo anniversario della liberazione d’Italia – Il programma su SaronnoNews

CISLAGO – Appuntamento alle 9.30 in Municipio, da dove partirà il corteo per le vie del centro del paese con la presenza delle istituzioni e del Corpo musicale Santa Cecilia – Leggi su SaronnoNews

FERNO – Per la festa della Liberazione la cooperativa San Martino propone, sabato 23 aprile, lo spettacolo di teatro e concerto multimediale “Il Prezzo della Libertà – Musica Resistenza e Violini Partigiani”, ricordando anche l’eccidio dei 5 Martiri di Ferno nel Gennaio del ’45 – Leggi su MalpensaNews

GALLARATE – Sabato 23 aprile sarà posata la pietra che ricorda Vittorio Arconti, oppositore del regime, sindacalista, deportato dopo lo sciopero alla Comerio Ercole e ucciso al castello di Hartheim – Il programma su MalpensaNews

GERENZANO – A Gerenzano le celebrazioni per il 25 Aprile si svolgeranno nel pomeriggio, con il raduno di tutti i partecipanti alle 16 al Municipio, da dove partirà il corteo – Leggi su SaronnoNews

LUINO – Il 25 aprile si celebra in riva allago con un corteo con omaggio ai Caduti della Gera. In caso di cattivo tempo la manifestazione si terrà a Palazzo Verbania – Il programma

SARONNO – Un’intera giornata dedicata alle celebrazioni per il 25 Aprile, che si aprirà alle 10 con la messa in prepositurale e proseguirà con il corteo pubblico tra le strade cittadine e uno spettacolo teatrale i principali momenti per la celebrazione del 77esimo anniversario della Festa della Liberazione – Leggi su SaronnoNews

SESTO CALENDE – Tre giorni di iniziative – da domenica 24 a martedì 26 aprile – per festeggiare la Liberazione. L’Anpi della città sul Ticino, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha infatti organizzato un ricco programma che va dall’escursione sui sentieri della Resistenza ad una mostra di pittura – Tutto il programma su VerbanoNews

SOLBIATE OLONA – Domenica 24 aprile partenza da Solbiate e da Varese per la doppia Staffetta Resistente che porterà i partecipanti alla scoperta dei luoghi dove si sono sviluppate drammatiche vicende della Resistenza in provincia di Varese – Il programma e gli itinerari

UBOLDO – Le celebrazioni in programma per il 77esimo anniversario della liberazione d’Italia si apriranno alle 9 con una messa di suffragio nella chiesa parrocchiale SS. Apostoli Pietro e Paolo – Il programma su SaronnoNews

VARESE – Quest’anno le iniziative per il 25 aprile a Varese coinvolgeranno tante realtà cittadine con una serie di appuntamenti in più giornate mirati alla valorizzazione di questo importante appuntamento del calendario civico e istituzionale – Il programma

Eventi fuori provincia

ARONA – L’amministrazione comunale e l’Anpi danno appuntamento alle 10,30 sul Lungolago in Largo Garibaldi, presso la lapide ai Partigiani trucidati, per un breve ricordo della Battaglia di Arona e per dare il via alle celebrazioni – Leggi su VerbanoNews

CANEGRATE – “Il prezzo della Libertà” è il titolo del concerto multimediale di Maurizio Padovan, in programma domenica 24 aprile al Polo Culturale Catarabia in occasione della ricorrenza del 25 aprile – Leggi su LegnanoNews

LEGNANO – Il 25 aprile nel Legnanese si festeggia con una Ciclostaffetta con l’Anpi la Fiab e Legambiente

Partenza da Parabiago e arrivo previsto per le 17 a Legnano- Il programma su LegnanoNews

SOLARO – Ad accompagnare le celebrazioni istituzionali ci sarà anche una bella iniziativa degli studenti della scuola Pirandello che in occasione della giornata distribuiranno nei parchi pubblici le cartoline “Parole di Libertà” – Leggi su SaronnoNews

VERBANIA – In occasione del 77° anniversario della Liberazione, la città di Verbania celebrerà il 25 aprile con un ricco programma di eventi istituzionali, religiosi e musicali – Il programma su VerbanoNews

VILLA CORTESE – Tante le iniziative per la festa della Liberazione, che si sono aperte con la presentazione di un libro e proseguiranno con vari appuntamenti fino al 29 aprile – Leggi su LegnanoNews